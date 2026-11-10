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Es señalado de participar en la desaparición de 10 mineros en La Concordia, ocurrida el pasado 23 de enero

Cae “El Wicho”, operador del “Cártel del Pacífico”, facción “Los Chapitos”

Por Jorge Aguilar
Detenido Mauricio “N”, alias “El Wicho". (SSPC)

Fue detenido Mauricio “N”, alias “El Wicho” y/o “Chigüil”, perteneciente al “Cártel del Pacífico”, facción “Los Chapitos”, en el municipio de La Concordia, en Sinaloa.

Mauricio “N” “El Wicho” y/o “Chigüil” es operador del “Cártel del Pacífico”, facción “Los Chapitos”, generador de violencia y señalado de participar en la desaparición de 10 mineros en ese municipio, ocurrida el pasado 23 de enero.

Este criminal opera bajo las órdenes de Oscar “N”, “El Casco” y/o “81”, jefe de plaza en Concordia, para la facción “Los Chapitos”, encargado de la distribución de narcóticos.

Al detenido se le aseguró dos armas de fuego, dos cargadores, 87 cartuchos y un vehículo; fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Culiacán, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica.

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