Cae “El Wicho”, operador del “Cártel del Pacífico”, facción “Los Chapitos”

Detenido Mauricio “N”, alias “El Wicho". (SSPC)

Fue detenido Mauricio “N”, alias “El Wicho” y/o “Chigüil”, perteneciente al “Cártel del Pacífico”, facción “Los Chapitos”, en el municipio de La Concordia, en Sinaloa.

Mauricio “N” “El Wicho” y/o “Chigüil” es operador del “Cártel del Pacífico”, facción “Los Chapitos”, generador de violencia y señalado de participar en la desaparición de 10 mineros en ese municipio, ocurrida el pasado 23 de enero.

Este criminal opera bajo las órdenes de Oscar “N”, “El Casco” y/o “81”, jefe de plaza en Concordia, para la facción “Los Chapitos”, encargado de la distribución de narcóticos.

Al detenido se le aseguró dos armas de fuego, dos cargadores, 87 cartuchos y un vehículo; fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Culiacán, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica.