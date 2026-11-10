Caso Aranza: investigan fichas delictivas de sus familiares; analizan posible uso como escudo humano en narcobloqueo

Caso Aranza Las autoridades investigan fichas familiares de la niña asesinada en un tiroteo. (Especial)

El Fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas, Eduardo Govea Orozco, indicó este martes que se integrarán a la investigación los posibles antecedentes penales de los familiares de Aranza, la niña de 7 años que murió durante las refriegas que se suscitaron luego de la detención del capo El Titán.

La familia está ahora en la mira por la posibilidad de que la muerte de Aranza se haya dado como consecuencia de que la camioneta familiar participara en los narcobloqueos desatados para liberar al líder narco, algo que quedó documentado en videos a los que Crónica tuvo acceso.

La camioneta familiar y los antecedentes serán parte de la investigación

El secretario de Seguridad Pública estatal, Carlos Arturo Pancardo, paralelamente al fiscal, señaló que el uso de escudos humanos es algo ya documentado en su dependencia, particularmente en el borde fronterizo tamaulipeco.

Ambos funcionarios estatales, por separado, fueron consultados en entrevistas callejeras por la prensa local, que refirió la posibilidad de antecedentes penales de la familia de Aranza y la posible participación de la camioneta familiar como parte del escudo para los narcos.

El fiscal señaló que un elemento clave es la actividad del vehículo durante ese 29 de octubre, así como quiénes lo condujeron a lo largo de la jornada. Consultado directamente sobre la familia de Aranza, señaló que esos son elementos que se integrarán a la investigación, además de que “no está bien establecida la actividad del padre de la menor, a qué se dedicaba”.

El secretario Pancardo indicó, por su parte, que corresponde a la Fiscalía investigar el caso, pero que los elementos de su corporación refirieron que la camioneta familiar salió de un narcobloqueo y que, por esa razón, fue seguida, sin que en ningún momento se alertara a los uniformados sobre la eventual presencia de niños en la unidad.

Ficha 1

Crónica obtuvo fichas sobre antecedentes de familiares de Aranza

En tanto, Crónica tuvo acceso a las fichas que desataron el señalamiento de antecedentes penales en la familia directa de Aranza, incluyendo al padre, Luis Ángel, quien registró un ingreso al Centro de Ejecución de Sanciones de Matamoros el 28 de agosto de 2009 por el delito de portación de armas.

El tío de Aranza cumplió una sentencia de cinco años por delitos cometidos contra servidores públicos y atentados contra la seguridad de la comunidad. Recuperó su libertad el 27 de marzo de 2018.

Ficha 2

Otro de sus hermanos, Jorge Alberto, alias El Pillín, aparece identificado en los informes de seguridad con presuntos vínculos con el crimen organizado y con una actividad más ligada a los cárteles locales. El documento refiere que falleció, aunque no precisa las circunstancias de su muerte.