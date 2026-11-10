México participará en la COP31 con una agenda de adaptación, transición justa y cooperación climática

México participará en la COP31

México, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), participará en la 31ª Conferencia de las Partes (COP31) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebra del 9 al 20 de noviembre de 2026 en Antalya, Türkiye.

La delegación mexicana impulsará una agenda orientada a acelerar la reducción de emisiones, fortalecer la adaptación, atender las pérdidas y los daños asociados al cambio climático, ampliar el acceso al financiamiento y a la tecnología, reconocer el papel del océano en la acción climática y fortalecer las capacidades para la acción climática. Compartirá los avances en la implementación de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0) y promoverá alianzas para llevar a la práctica los compromisos del Acuerdo de París.

La delegación está encabezada por el subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de la Semarnat, José Luis Samaniego Leyva y el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Enrique Ochoa Martínez. Además, contará con la participación del titular del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), José Abraham Ortínez Álvarez y demás autoridades de sectores relacionados.

México y Polonia facilitarán las consultas ministeriales sobre transición justa para contribuir al desarrollo de un mecanismo que permita avanzar hacia economías bajas en emisiones, con modelos productivos sostenibles que incorporen la justicia ambiental, los derechos laborales y el bienestar de las comunidades.

La presentación de ADAPTA MX 1.0 es uno de los principales aportes de la delegación a la COP31. La primera versión de la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático es resultado de un proceso que incluyó siete talleres regionales y la participación de instituciones públicas, academia y organizaciones de la sociedad civil.

ADAPTA MX 1.0 incorpora un diagnóstico inicial de riesgos climáticos y 33 medidas de adaptación frente a sequías y lluvias torrenciales. También contempla herramientas para orientar la toma de decisiones, entre ellas la Plataforma Nacional de Riesgos Climáticos y Adaptación. Su objetivo es fortalecer las capacidades nacionales y locales para anticipar y reducir riesgos, ampliando las oportunidades de cooperación y financiamiento.

Tras más de 12 años, México volverá a contar con un pabellón propio en la Conferencia. El espacio reunirá a representantes de los distintos órdenes de gobierno, academia, sociedad civil, sector privado y organismos internacionales para compartir experiencias en mitigación, adaptación, transición energética, conservación de ecosistemas y financiamiento climático.