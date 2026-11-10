CIA operaba en Chihuahua desde 2025 en coordinación con exfiscal de Operaciones: NYT

Agentes e la CIA entraron en Chihuahua y vigilaron operaciones de fuerzas mexicanas, señala The New York Times (Archivo)

CIA en México — En 2025 la CIA comenzó a trabajar en Chihuahua al colaborar con el exfiscal de Operaciones Estratégicas Guillermo Arturo Zuany Portillo, con quien coordinó maniobras en la entidad al convertirse en un “socio útil” para la agencia estadounidense, destacó el periódico estadounidense “The New York Times”.

El influyente medio estadounidense apunta en el artículo firmado por los periodistas Steve Fisher y Jack Nicos, agentes estadounidenses participaron en misiones terrestres y entrenamientos tácticos portando armas largas, un esquema que quedó al descubierto tras un accidente automovilístico en abril de 2026 que costó la vida a dos agentes de la CIA.

El rotativo refiere que el exfiscal fue enlace de los agentes estadounidenses con unidades de la policía mexicana durante operaciones contra grupos del crimen organizado y en un lapso de seis meses permitió que entrenaran en las fuerzas estatales y que participaran en algunas misiones dentro de la entidad.

De acuerdo con NYT, el exfiscal chihuahuense abrió camino para que los agentes de la CIA dieran asesoramiento especializado en acciones terrestres, según declararon nueve funcionarios y agentes del orden público de México y Estados Unidos.

A cambio de su colaboración, el gobierno del Presidente Donald Trump le restituyó la visa a Arturo Zuany Portillo, a quien se la había revocado meses antes por sus presuntos vínculos con cárteles de la droga, según una carta que funcionarios del Gobierno Federal enviaron al FBI y que fue consultada por NYT.

La información que ventiló el medio estadounidense se sustenta en documentos inéditos revisados por el rotativo y que se complementó con entrevistas a docenas de funcionarios mexicanos y estadounidenses que pidieron el anonimato.

La publicación de diario neoyorquino refiere que el exfiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua tenía mala reputación y había sospechas de que era corrupto, según una solicitud de orden de arresto y la declaración de testigos protegidos.

Testigos denunciaron a Zuany de ser cómplice en el asesinato de dos policías en 2022 y que posteriormente trabajó para obstaculizar las investigaciones sobre las muertes, según una denuncia.

Zuany era contacto de confianza sobre el terreno para la CIA y en otoño presentó a un agente de la agencia estadounidense a elementos de la policía estatal de Chihuahua, según cuatro funcionarios mexicanos y les dijo que estaba allí para crear una nueva unidad de fuerzas especiales.

Apuntó que durante meses el agente estadounidense observó a los chihuahuenses practicar ejercicios tácticos, analizó su equipo y comportamiento y, posteriormente, él y otros oficiales de la CIA comenzaron a acompañarlos en patrullas, según la orden de arresto y seis funcionarios mexicanos que presenciaron las operaciones.

The New York Times resalta que durante los operativos los agentes de la CIA vestían equipo táctico y estaban armados aunque en varios casos llevaban chamarras del estado de Chihuahua, declararon seis funcionarios. También portaban computadoras o tabletas durante los operativos, no participaban en combates y se limitaban a proporcionar información de inteligencia y orientación.

La Crónica de Hoy 2026