Caso Aranza revela nueva táctica del crimen organizado: utiliza a familias de su “base social” como escudos humanos

Caso Aranza La camioneta familiar de la niña Aranza de 7 años es captada traslandando bidones de combustible presumiblemente alimentar fuegos en los narcobloqueos. (Especial)

Desde hace tiempo se comentaba que la presencia de autos con familias a mitad de un operativo federal antinarco empezaba a ser sospechosa en muchos casos. Los vehículos, en lugar de huir, se aproximaban a las zonas de peligro a pesar de llevar menores en su interior. Luego, la presencia de personas con antecedentes criminales ligadas a temas de drogas hacía más evidente que algo sospechoso estaba pasando.

De acuerdo con fuentes de la inteligencia militar desplegada en el norte del país, se revela que organizaciones criminales están recurriendo a las familias de sus halcones, burros (transportistas de droga) y pequeños distribuidores para crear escudos humanos.

Lo anterior aparece en las investigaciones actuales para esclarecer la muerte de una niña de 7 años, durante la refriega que terminó con la captura del Titán, un sanguinario capo, ocurrida el 29 de octubre de 2026, y que en efecto desató narcobloqueos, en Matamoros, Tamaulipas.

La nueva estrategia del narco para tener escudos humanos durante las capturas de líderes criminales trae aparejada la necesidad de revisar puntualmente cada caso para verificar la presencia de civiles en zonas de enfrentamientos.

Fuentes de inteligencia confirmaron a Crónica que esta práctica ha sido detectada ya en intervenciones contra grupos delictivos en Tamaulipas; no sólo sería Matamoros donde se instruye esta orden vigente a colaboradores o a la “base social” del narco, sino también se ha extendido a Reynosa y Río Bravo.

Una fuente de seguridad consultada por este diario indicó que “personas que tienen relación con grupos criminales o jefes de plaza participan en bloqueos con sus familias para obstaculizar los operativos terrestres; se asumen como señuelos para distraer las acciones de apoyo que se realizan desde el aire para que sus jefes escapen”.

Tras la captura de Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, El Titán, ese tipo de orden circuló por la radio comunicación y de mensajería del narco, las mismas que se utilizan para facilitar la circulación, distribución y venta final de la droga en Matamoros.

La orden habría circulado en este caso a través de todas las redes de los criminales que se autodenominan Ciclones del Cártel del Golfo, quienes tenían en el Titán a uno de sus cabecillas.

La captura de este capo se concretó por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, pero provocó bloqueos en vialidades y accesos carreteros con vehículos de carga, incendios y ponchallantas en distintos puntos de Matamoros y la vecina Río Bravo, municipio en el que apenas hace unos días fue secuestrado el alcalde en funciones.

Desde hace tiempo se sabe que estas acciones de apoyo al crimen organizado las realizan gentes que trabajan para estas mafias de la droga en sus propias colonias, por lo que su despliegue es casi inmediato cuando reciben la orden, como la salida de autos de delincuentes con sus propias familias a bordo y que se habría realizado en todos estos puntos de bloqueo. Las acciones criminales ocasionaron el cierre temporal de puentes internacionales y la suspensión inmediata de clases en las escuelas.

Derivado de estas acciones, fuerzas federales y estatales desplegaron elementos vía terrestre y dos helicópteros para contrarrestar los bloqueos.

La niña de siete años que perdió la vida y su madre que resultó lesionada, iban ambas a bordo de una camioneta Chevrolet TrailBlazer negra que fue seguida por una de las aeronaves deslegadas.

Cárteles utilizan familias como escudos humanos

La persecución desde el aire

Información preliminar establece que una camioneta negra circulaba en sentido contrario hasta llegar a un punto donde dos tractocamiones servían de barricada para bloquear una vialidad. Tarjetas informativas señalan que el conductor descendió de la unidad y se aproximó a los vehículos de carga y subió brevemente a uno de ellos. Segundos después, la misma persona habría regresado, pero ya acompañada por otro hombre en la camioneta negra para reiniciar su circulación hasta adentrarse en una brecha para correr a toda velocidad.

Lo anterior sería el origen de la persecución del helicóptero que incluso llevaba sirenas activadas.

De acuerdo con esta versión, los policías implicados habrían visto aparecer en las ventanas de la camioneta armas largas apuntando hacia la aeronave y algunas detonaciones. De igual forma, también en versiones que deberán ser verificadas a lo largo de la investigación, los agentes policiales reconocieron que no sabían ni el número ni que otros ocupantes podía haber en la camioneta cuando decidieron abrir fuego.

La investigación cuenta con diversos videos en los que se observan los trayectos de la camioneta a la que aluden los oficiales y que, también en datos por verificar, coincidiría con un vehículo utilizado para mover bidones de gasolina durante las horas de crisis.

Nueva estrategia del narco camioneta familiar es captada traslandando bidones de combustible presumiblemente alimentar fuegos en los narcobloqueoscamioneta familiar es captada traslandando bidones de combustible presumiblemente alimentar fuegos en los narcobloqueos (Especial)

Vínculos familiares con el crimen

La investigación también ha valorado fichas en las que se establecen antecedentes penales de algunos integrantes de la familia de Aranza. El padre habría ingresado al Centro de Ejecución de Sanciones de Matamoros entre el 28 de agosto y el 15 de octubre de 2009, por portar armas, en tanto que otros familiares también contarían con antecedentes y estos sí asociados directamente a delitos de drogas.

Al respecto, el Fiscal General del Estado, Jesús Eduardo Govea Orozco señaló que, en efecto, una línea de investigación en la que ya se ha avanzado, es dilucidar la participación del padre de la menor muerta en los narcobloqueos.

Escudos humanos Camionetas familiares son usadas para abastecer de combustible los narcobloqueos. (Especial)

Atención a la familia

Las autoridades de seguridad pública han decidido proporcionar a las instancias de procuración de justicia toda la información, a detalle, del helicóptero Robinson R-66, matrícula XC-LPS, sus registros operativos, así como información de sus tripulantes y armamento para la realización de los estudios periciales.

Sin embargo, las dependencias de seguridad pública también han participado en la integración de la investigación con grabaciones propias y las de cámaras particulares que localizaron, esto, en apoyo a la versión que dan sus elementos.

En tanto, el gobierno de Tamaulipas ha dado a la familia de Aranza el estatus de víctima y ha corrido con los gastos médicos y funerarios.

Los acontecimientos de Matamoros y la aprehensión del Titán abrieron una vertiente de investigación que previsiblemente impactará en el resto del país: el uso de colaboradores del crimen organizado ya no sólo como perpetradores de bloqueos, sino como generadores de escudos humanos que dificulten la operación antinarco.