Descarta FGR investigaciones contra Serprosep

Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AICM)

La Fiscalía General de la República (FGR) descartó que Serprosep y Armour King, empresas que prestan servicios de vigilancia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), estén bajo investigación federal luego de que las empresas fueran señaladas por sus vínculos corporativos con empresarios relacionados con indagatorias de la institución.

La dependencia también señaló que la empresa Serprosep, que obtuvo un contrato de la Secretaría de Marina para prestar servicios de vigilancia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), no es investigada por algún presunto ilícito.

El pasado 27 de octubre de 2026, la FGR descartó que las empresas Serprosep y Armour King, que actualmente prestan servicios de seguridad y vigilancia en el AICM, estén relacionadas con alguna investigación o carpeta federal relacionadas a algún tipo de delito.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México afirmó que las empresas acreditaron ante diversas autoridades cumplir con las leyes mexicanas, por lo que la contratación se realizó mediante procedimientos apegados al marco legal.

La autoridad aeroportuaria informó que actualmente tiene contratadas seis empresas para prestar servicios de seguridad y vigilancia, las cuales acreditaron los requisitos y permisos exigidos por la normatividad. Precisó que los contratos identificados con los números 059-025-AICM-1S y 063-025-AICM-1S tienen vigencia del 13 de junio de 2025 al 31 de mayo de 2027.

La Secretaría de Marina afirmó el pasado 8 de junio que las empresas Serprosep y Armour King acreditaron cumplir con la normatividad para ofrecer los servicios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, además de que negaron que en el recinto portuario se tolere cualquier tipo de delito.