Rosa Icela Rodríguez destaca resultados de las acciones y programas en favor de las juventudes

Durante la conferencia matutina, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó las acciones que se han implementado, para dar atención a miles de jóvenes a lo largo de toda la república, con el objetivo de que sus caminos se mantengan alejados de la violencia y obtengan una mejor calidad de vida.

Señaló que es entusiasmante ver a las nuevas generaciones tomar las riendas desde sus propias comunidades. Que propongan y participen para mejorar el lugar donde viven.

La funcionaria destacó los resultados que se han obtenido a través de la estrategia Jóvenes Transformando México. Que trabaja en municipios donde ocurren más delitos, con la construcción de nuevos espacios para que estudien.

“No queremos que ninguna niña, niño, adolescente o joven esté fuera de la escuela. Con esa prioridad avanzamos en más de 517 acciones de construcción, ampliación y reconversión de preparatorias.”

Actualmente existen 60 Centros “México Imparable” que están en esos municipios prioritarios, brindando a la comunidad joven un lugar donde puedan convivir y aprovechar su tiempo libre con deporte y cultura.

Algunos ya presentan un avance importante. Y más de 40 mil personas participaron en 52 asambleas informativas en igual número de municipios.

Además señaló que uno de los grandes retos de los jóvenes es conseguir su primer empleo, es por ello que mediante el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, empresas y centros de trabajo les otorgan esa oportunidad.

A la fecha, son 155 mil 700 jóvenes los que reciben capacitación a nivel nacional.

Respecto a la estrategia Boxeando por la Paz, apuntó que actualmente más de 33 mil niñas, niños, jóvenes y adolescentes entrenan gratuitamente en mil 147 gimnasios. Aprenden técnica y conocen la disciplina que exige subir a un ring.

A Través de la Conade y su programa ¡Ponte Pila! Se promueve que la población encuentre en esta actividad física una forma de cuidar la salud, divertirse y compartir tiempo con los demás. Más de 610 mil participantes se han activado en sus colonias, escuelas y trabajos.

Rodríguez aprovechó la ocasión para invitar a la próxima edición de la Carrera Nacional ¡Ponte Pila! el próximo domingo 22 de noviembre.

En relación a las artes, señaló que con el Circuito Nacional de Festivales por la Paz, la música y el arte llegaron a todos los rincones de México.

Finalmente destacó los resultados del Tianguis del Bienestar, el cual se ha realizado en 36 municipios y 847 localidades para beneficiar a más de 117 mil familias que requieren apoyo, mediante la entrega gratuita de más de 3.6 millones de artículos nuevos de primera necesidad.

Además, con el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” ya son 14 mil 157 armas de fuego entregadas voluntariamente, de manera anónima, a cambio de dinero en efectivo.

La secretaria dejó en claro que todas las acciones que realiza el gobierno buscan fortalecer la disminución de la percepción de inseguridad.