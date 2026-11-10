Pemex analiza viabilidad del “fracking” para Coahuila

Pemex evalúa opciones de “fracking” — El Director General de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, señaló en su comparecencia ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, que la empresa productiva del Estado inició la evaluación hídrica en Coahuila, para determinar la viabilidad de extraer gas mediante fracturación hidráulica o ‘fracking’ sin afectar acuíferos en agua dulce.

El titular de la paraestatal resaltó que Petróleos Mexicanos perforó un pozo de captación en Hidalgo, Coahuila, donde estudia las características y disponibilidad del agua, así como su desconexión de los acuíferos utilizados para consumo humano.

Sin embargo, Juan Carlos Carpio subrayó que “si no hay agua salubre suficiente no se va a avanzar en el proyecto”. Asimismo, refirió ante Diputados que aún no hay proyectos definidos para 2027, ya que esperan los resultados y recomendaciones del comité de expertos que acompaña al Gobierno Federal en la decisión de opciones para reducir la importación de gas de Estados Unidos

ESTUDIO

El Gobierno Federal señaló en agosto pasado la puesta en marcha de estudios en las cuencas Sabinas-Burro-Picachos y Burgos, en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Sobre este punto, el comité de expertos recomendó verificar el uso de agua salada aislada en lugar de utilizar agua para consumo humano. A esta propuesta se suma la declaración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha defendido analizar tecnologías con reciclaje de agua y sustancias menos tóxicas, aunque la viabilidad ambiental permanece sujeta a los estudios.

El “fracking” permite liberar hidrocarburos atrapados en rocas mediante la inyección de fluidos a alta presión.

DEUDAS

Por otra parte, el Director de Pemex al tocar el tema de la deuda de la paraestatal, reconoció los adeudos con los proveedores desde 2024 y aseguró que “se siguen conciliando y se le va a pagar”, con la expectativa de liquidar los pagos pendientes durante 2027, e indicó que los adeudos del 2025 ya están cubiertos al 99 por ciento, mientras que los del 2026 se han cubierto regularmente.

Juan Carlos Carpio apuntó que la deuda financiera de Pemex se ubican en 77,600 millones de dólares al cierre de septiembre, su menor nivel desde 2014, tras una reducción superior a 20,000 millones en menos de dos años.

La Crónica de Hoy 2026