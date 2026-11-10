Convoca Lemus a científicos y académicos a aportar soluciones a la crisis del agua

La ciencia y la innovación también pueden ser parte de la solución a la crisis del agua que enfrenta el Área Metropolitana de Guadalajara. Ese fue el llamado que hizo el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, a la comunidad científica, académica y tecnológica del estado, a la que convocó a proponer alternativas para mejorar el abastecimiento y la potabilización del agua.

Durante la entrega del Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología, edición 2026, Lemus reconoció que el problema del agua es resultado de décadas de rezago en infraestructura y decisiones que no atendieron oportunamente las necesidades de la ciudad. Por ello, señaló que su administración ha buscado respaldar las acciones en el conocimiento técnico y las recomendaciones de especialistas, universidades y organismos ciudadanos.

“Nosotros estamos trabajando 24 horas los siete días de la semana en la solución”, afirmó el mandatario, al insistir en que el reto debe enfrentarse de manera conjunta. En ese sentido, convocó públicamente a investigadores, académicos y universidades a presentar propuestas que, mediante la ciencia y la tecnología, contribuyan a mejorar los sistemas de abastecimiento y tratamiento.

Lemus explicó que, antes de definir las obras, su gobierno consultó a especialistas y técnicos con experiencia en el sector, además de incorporar recomendaciones de universidades y del Consejo Ciudadano del Agua. Ese trabajo permitió construir un proyecto con visión de largo plazo, con horizonte hasta 2048, que posteriormente fue presentado al Gobierno federal.

El plan contempla una inversión conjunta de 25 mil millones de pesos, de los cuales 10 mil 500 millones serán aportados por Jalisco y 14 mil 500 millones por la Federación. Entre las intervenciones destaca la modernización de la Planta Potabilizadora número 1, en Miravalle, donde se proyectan tres etapas de inversión por 2 mil 500 millones de pesos cada una, para alcanzar un total de 7 mil 500 millones.

También mencionó la modernización de la Planta Potabilizadora número 3, en San Gaspar, y la construcción de una red de colectores alrededor de la presa Las Pintas, con una inversión cercana a los 2 mil millones de pesos, para evitar que descargas irregulares contaminen el agua que llega desde Chapala.

El gobernador también subrayó que una de las principales causas de los problemas actuales es la falta de inversión en infraestructura de potabilización durante más de cuatro décadas. Como ejemplo, señaló que el acueducto que abastece a la ciudad tiene 42 años de antigüedad, mientras que la Planta Potabilizadora número 1 fue construida hace aproximadamente 70 años.

“Me gustan los retos, no me gusta culpar al pasado. A mí me tocó vivir esta situación y me toca resolverlo”, expresó Lemus, quien consideró que la crisis puede convertirse en una oportunidad para fortalecer la infraestructura y mejorar la calidad de vida de las familias.

Finalmente, el mandatario destacó que la innovación debe trascender los laboratorios y convertirse en soluciones para los problemas cotidianos. Por ello, reiteró su convocatoria a la comunidad científica de Jalisco para sumar conocimientos, investigaciones y desarrollos tecnológicos al reto de garantizar agua suficiente y de calidad para la metrópoli.