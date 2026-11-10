Mario Delgado: objetivo del gobierno, promover la ciencia y la tecnología como bienes comunes

Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias En el Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias 2026, fueron galardonados 132 adolescentes y jóvenes de escuelas públicas y privadas destacados por su pasión por la innovación tecnológica. Sus proyectos han sido reconocidos a nivel nacional e internacional

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, aseveró que el gobierno federal tiene como objetivo prioritario promover la ciencia y la tecnología como bienes comunes y, con ello, garantizar su acceso para todos.

En el encuentro encabezado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la SEP, señaló que el objetivo es impulsar el desarrollo sostenible, acompañar y empoderar a las nuevas generaciones de jóvenes mexicanos, representantes de instituciones públicas de educación secundaria y bachillerato tecnológico del país.

Anunció que, por instrucción presidencial, la SEP mantendrá una convocatoria permanente dirigida a todos los estudiantes que hayan obtenido un lugar en competencias internacionales de ciencia y tecnología, con el propósito de brindarles apoyo y acompañamiento, inspirar a otras juventudes y contribuir a poner en alto el nombre de nuestro país.

En el marco del Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias 2026, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, Delgado Carrillo señaló que, en el marco del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, conmemorado este 10 de noviembre, dicho encuentro busca visibilizar y reconocer el talento de 132 adolescentes y jóvenes mexicanos de escuelas mayoritariamente públicas y privadas quienes han demostrado gran pasión por la innovación tecnológica, mediante proyectos que han obtenido reconocimientos a nivel nacional e internacional.

Ante las y los estudiantes galardonados, el secretario Mario Delgado recordó que

“la Presidenta de México es la primera mandataria científica y doctora en Ciencias en el mundo. Cuando era estudiante, viajó a Michoacán para trabajar con comunidades purépechas y poner en práctica su investigación sobre mejoras en las estufas de leña, a fin de sustituir el fogón y reducir los riesgos de enfermedades pulmonares en las mujeres”.

El funcionario federal planteó a los jóvenes estudiantes que “antes de cualquier descubrimiento científico hubo primero una pregunta, una contribución, la curiosidad y una reflexión. Esa curiosidad que despierta la ciencia y que, mientras los lleva lejos, también los acerca a lo humano, porque quien se pregunta en serio por el mundo acaba preguntándose por las personas con quienes lo comparte. La comprensión de nuestra historia y la voluntad de que el saber construye comunidad”, expresó.

Asimismo, resaltó que en la Nueva Escuela Mexicana (NEM), la ciencia y el humanismo caminan juntos, porque se busca formar personas integrales, más allá de concebirlas como mano de obra, como ocurría en otros gobiernos.

Se trata de formar ciudadanos capaces de pensar con criterio, responder con solidaridad, observar su entorno y proponer soluciones mediante proyectos orientados a resolver problemas de sus comunidades e incluso del mundo, de ahí que los gobiernos de la Cuarta Transformación han redoblado esfuerzos para acompañar a las juventudes y garantizar su derecho a la educación, así como impulsar la ciencia para contribuir al desarrollo, la autosuficiencia y la defensa de la soberanía nacional.

Delgado Carrillo expuso que la SEP y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) trabajan conjuntamente para impulsar y acompañar a estudiantes en sus proyectos de investigación y desarrollo, además, de la participación de Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), que brindan esquemas de acompañamiento y apoyo para el desarrollo de proyectos, patentes y prototipos.

Entre los stands del encuentro destacan los relacionados con agrociencia, medio ambiente, ciencia y salud, y también se presentaron proyectos como el manejo de drones, el Agrofly, un dispositivo dispersor de esferas de vida para la reforestación y los cultivos, así como sistemas de siembra con drones, desarrollados por estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).

También se exhibieron LuzIA, un bastón inteligente, y Radar Sens, tecnologías diseñadas para apoyar la movilidad y orientación de personas con discapacidad visual, desarrolladas por estudiantes de los Centros de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (CETIS).