Revira PAN: pide crear comisión que investigue a Rocha Moya, Amílcar y Andy

Amílcar Olán, empresario cercano a Andy López Beltrán, aparece en el centro de reportajes sobre contratos y millonarias transferencias.. Especial

El PAN le tomó la palabra a Morena en su lucha por la transparencia que pregona para justificar la creación de una comisión para investigar el presunto fraude del 2026 y le exigió que también se instauren comisiones para investigar los presuntos nexos del gobernador con licencia de Sonora, Rubén Rocha Moya con el narcotráfico u otra para esclarecer los contratos de Jorge Amílcar Olán y vínculos con Andrés Manuel López Beltrán.

“Si están a favor de la transparencia no tendrán inconveniente en que se aprueben también nuestras comisiones”, retó la dirigencia nacional del PAN a través de su vocero, Jorge Triana.

En tanto diputadas y diputados del PAN calificaron esta comisión como una “maniobra distractora” de Morena y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para tratar de cambiar la narrativa sobre la corrupción de Guadalupe Taddei al frente del INE y sus vínculos con el partido guinda.

“A Morena no le merece una Comisión Especial sobre campos de exterminio en diferentes partes del país como en Teuchitlán, no le merece una Comisión Especial por tener un gobernador vinculado con el crimen organizado o una Comisión para la gobernadora de Baja California con vínculos directos con las autoridades estadounidenses ofreciendo información en materia de seguridad”, fustigó la diputada Paulina Rubio

En tanto, la diputada, América Rangel Lorenzana, acusó que Morena va por cortinas de humo para cubrir sus incapacidades y sus tranzas desde las esferas más cercanas a Palacio Nacional.

“No nos vamos a prestar a esta maniobra distractora, es tiempo de ponernos a trabajar por el México de hoy y no para caer en las fantasías de Morena por lo que piensan que sucedió hace 20 años, ellos sí están obsesionados con el pasado, no pueden resolver la crisis de medicinas, la violencia que generó los abrazos y no balazos de AMLO y no pueden con la corrupción de Segalmex y todo lo oscuro que hizo la 4T en las reformas al Poder Judicial”, atizó

Este martes, la dirigencia nacional de Morena anunció una iniciativa para crear una comisión investigadora del presunto fraude electoral del 2006 donde Andrés Manuel López Obrador perdió la presidencia de la República frente al panista, Felipe Calderón.

El vocero panista, Jorge Triana Tena, aseveró que no es la primera vez que Morena intenta crear comisiones para escarbar en el pasado como maniobra distractora pero reviró con la propuesta de crear otra comisión:

“Respondemos con otra comisión para que se investigue los nexos de Rocha Moya con el narcotráfico, que se investiguen los contratos de Amílcar Olán y de Andy López Beltrán, si están a favor de la transparencia no tendrán inconveniente en que se aprueben también nuestras comisiones”, estableció

La a diputada del PAN, Paulina Rubio consideró “muy torpe” a Morena para crear cortinas de humo a fin de neutralizar el escándalo de corrupción en el INE con Guadalupe Taddei, vinculada a este partido.

“No cabe duda de que son tan torpes para poder crear una cortina de humo y que dejemos de hablar o que intenten que dejemos de hablar de que Guadalupe Taddei es de Morena”, fustigó

“No quieren que hablemos del desfalco que se realizó en el Instituto Nacional Electoral y que tiene la marca de Morena, como todos los corruptos y como todo el despilfarro y el robo en despoblado que han hecho en todas las instituciones”, recalcó

El también diputado, Ernesto Sánchez Rodríguez abundó en que esa solicitud de Comisión de Morena y su dirigencia, solamente refleja la desesperación del gobierno federal por cambiar la conversación para que no se hable de la corrupción morenista y LópezObradorista.

“De Guadalupe Taddei y toda su corrupción y que no se hable de los nexos con el narco de los políticos de Morena. Cualquier cosa sirve como fuego de artificio para distraer”, acusó