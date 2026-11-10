¿No hay citas para la licencia permanente en CDMX? Cuándo se reactiva el trámite y cómo agendar

Licencia permanente CDMX. La SEMOVI informó que las citas para tramitar la licencia permanente se habilitan con dos semanas de anticipación. (Gemini)

La licencia de conducir permanente en la Ciudad de México se encuentra en su etapa final de expedición durante 2026. Sin embargo, los automovilistas que buscan obtener el documento han reportado dificultades para encontrar citas disponibles en los módulos de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI). A su vez, se ha informado por parte de la misma Secretaría que las citas se habilitan automáticamente con dos semanas de anticipación.

#SEMOVIINFORMA🚨 https://t.co/fbIVs8N7lK — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) November 10, 2026

¿Cuándo se reactivan las citas para la licencia permanente en CDMX?

La SEMOVI informó que su sistema de citas habilita nuevos espacios de manera automatizada con dos semanas de anticipación, por lo que los usuarios deben consultar periódicamente la plataforma para identificar nuevas fechas disponibles.

No obstante, la falta de espacios en el calendario no significa que el programa haya concluido ni que exista una suspensión definitiva de las citas. Por otra parte, la dependencia anunció que del 14 al 17 de noviembre de 2026 suspenderá los servicios de licencias y control vehicular en sus módulos de atención ciudadana.

La interrupción se debe a trabajos de reparación en el sistema de energía eléctrica del edificio sede, ubicado en Álvaro Obregón 269, colonia Roma Norte, los cuales afectarán los sistemas necesarios para brindar atención.

¿Cómo agendar una cita para la licencia permanente en CDMX?

Los automovilistas interesados en obtener la licencia permanente pueden iniciar el procedimiento mediante el portal digital habilitado por el Gobierno de la Ciudad de México.

Para agendar una cita para hacer el trámite de la licencia permanente es necesario primeramente ingresar al portal oficial “licenciapermanente.cdmx.gob,mx para posteriormente iniciar sesión con una cuenta de Llave CDMX.

Luego del inicio de sesión, será necesario completar la solicitud que aparezca en pantalla, proporcionando datos personales y los antecedentes de licencia de conducir.

Posteriormente, el solicitante deberá seguir las instrucciones de la plataforma para realizar el pago, cuyo costo es de 1,500 pesos. Las personas que nunca hayan tenido una licencia Tipo A expedida por la CDMX deberán aprobar una evaluación teórica sobre conocimientos de tránsito y seguridad vial.

Después de completar los pasos correspondientes, el sistema permitirá seleccionar un módulo de atención, así como una fecha y un horario, siempre que existan espacios disponibles. Finalmente, el interesado deberá descargar su comprobante de cita y presentarse el día señalado con su identificación oficial, comprobante de domicilio y los documentos requeridos para concluir el trámite.

¿Puedo tramitar la licencia permanente sin cita en CDMX?

Ante la falta de espacios disponibles, la SEMOVI informó que sus áreas de atención pueden recibir tanto a personas con cita como a usuarios que acudan directamente, aunque el servicio sin cita está sujeto a la capacidad y demanda de cada módulo.

Entre los módulos de atención de la SEMOVI se encuentran:

Módulo Central Insurgentes: Avenida Insurgentes Sur 263, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

Avenida Insurgentes Sur 263, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc. Módulo División del Norte: Avenida Municipio Libre 314, colonia Emperadores, alcaldía Benito Juárez.

Avenida Municipio Libre 314, colonia Emperadores, alcaldía Benito Juárez. Módulo Galerías Plaza de las Estrellas: Circuito Interior Melchor Ocampo 193, colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo.

Circuito Interior Melchor Ocampo 193, colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo. Módulo de Agencias y Licencias: Avenida Insurgentes Sur 263, primer piso, colonia Roma Norte.

Avenida Insurgentes Sur 263, primer piso, colonia Roma Norte. Módulos en alcaldías: Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Magdalena Contreras, Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco.

Los módulos fijos de la SEMOVI generalmente brindan atención de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas, además de los sábados de 9:00 a 13:00 horas.