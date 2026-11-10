PRI llama a asignar 30 mil mdp del presupuesto federal para atender múltiples crisis en Jalisco

Laura Haro, presidenta del PRI en Jalisco

El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados presentará una reserva al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 para solicitar una reasignación de 30 mil millones de pesos a Jalisco, con el propósito de atender las múltiples crisis que se enfrentan en la actualidad como de infraestructura, campo, seguridad y agua.

El anuncio fue realizado por el coordinador de la bancada priista, Rubén Moreira, y la presidenta del PRI en Jalisco, Laura Haro Ramírez, quienes estuvieron acompañados de presidentes municipales, regidores y diputados de esa entidad.

Haro Ramírez sostuvo que Jalisco aporta alrededor de 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, pero consideró que los recursos federales destinados a la entidad no corresponden con su contribución económica, “Jalisco tiene en total 125 municipios y a todos les está yendo muy mal”, dijo.

“En este presupuesto nos está yendo verdaderamente mal. Jalisco aporta ocho de cada 100 pesos, o sea, el ocho por ciento del PIB, y hoy Morena no quiere regresar o destinar dos pesos de ese mismo”, expresó.

La dirigente priista afirmó que, de acuerdo con un análisis de su partido, durante los últimos ocho años Jalisco ha perdido 83 por ciento de los recursos destinados a proyectos de inversión e infraestructura.

Además, señaló que los recortes afectan rubros como el campo, los programas para mujeres y la red metropolitana, así como a las obras carreteras. “Hoy jalisco vive con miedo y con una absoluta intranquilidad”, aseguró.

“Hoy los jaliscienses sufrimos las consecuencias de esos gobiernos incompetentes, no tenemos la tranquilidad de transitar por las carreteras sin caer en un bache o accidentarnos, no tenemos la tranquilidad de contar con un Centro de Salud o que las y los hermanos del campo puedan tener el máximo apoyo por parte del gobierno”, mencionó.

Entre los argumentos para solicitar mayores recursos, Haro destacó la crisis hídrica que enfrenta la entidad, particularmente los problemas relacionados con la calidad del agua que llega a los hogares.

Y cuestionó que los recursos federales contemplados para atender esta problemática sean insuficientes; Haro detalló que mientras el proyecto presupuestal considera 6 mil 500 millones de pesos para atender la crisis hídrica en Jalisco, se estima que se requieren al menos 100 mil millones de pesos para atender la situación.

“En medio de la crisis del agua se recortan los recursos”, señaló, e insistió en que se destinen los 30 mil millones de pesos a la entidad para atender las distintas problemáticas del estado.

Haro Ramírez también cuestionó el respaldo de Movimiento Ciudadano al dictamen presupuestal aprobado en lo general en la Cámara de Diputados y consideró que la asignación de recursos para Jalisco no responde a las necesidades de la población.