Sheinbaum anuncia paquete de apoyos a estudiantes de ciencias

APOYO Claudia Sheinbaum, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, observó la Robótica de Circuito durante el Encuentro Nacional de Estudiantes de Ciencias 2026 en la Secretaria de Educación Pública (SEP).

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un paquete integral de apoyos para estudiantes de ciencias, que incluye la apertura de tres convocatorias permanentes: Financiamiento de viáticos, transporte y estancia a jóvenes que participen en competencias nacionales e internacionales; un fondo inicial de 100 millones de pesos para el desarrollo de proyectos de hasta 100 mil pesos cada uno, con posibilidad de ampliación; y apoyo para cubrir el costo total del registro de marcas y patentes.

En el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, señaló que además se incrementará el presupuesto del programa La Escuela es Nuestra para planteles de Educación Media Superior con la finalidad de equipar sus laboratorios.

Asimismo, indicó que todos los jóvenes que sean ganadores de premios en materia científica tendrán garantizado el acceso a la beca Gertrudis Bocanegra de apoyo para el transporte y al programa Jóvenes Construyendo el Futuro para su capacitación en el mundo laboral.

“Amen la educación pública y amen a su patria, es lo único que les pedimos a cambio. Muchas felicidades, todas y todos son un orgullo para México”, expresó la Mandataria en el Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias en la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde entregó 132 reconocimientos a alumnas y alumnos de diferentes puntos del país.

APOYO CIUDAD DE MÉXICO, 10NOVIEMBRE2026.- Claudia Sheinbaum, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, acompañado de estudiantes de la Universidad Tecnologuca de Altamira mostraron el robot BAN-BOT, un asistente para brindar apoyo a personas adultas mayores durante el Encuentro Nacional de Estudiantes de Ciencias 2026 en la Secretaria de Educación Pública (SEP). FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera)

Por su parte el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, destacó que la Presidenta impulsa la educación, la tecnología y la innovación a través de apoyos desde el preescolar hasta la universidad y ahora con los recursos para que jóvenes puedan representar a sus estados y al país en competencias.

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, detalló que la ciencia es indispensable para el desarrollo del país; por ello, por instrucción de la Presidenta, desde la Secihti se desarrolla la convocatoria Jóvenes Innovadores dedicada a estudiantes de bachillerato y universidad para la exploración de tecnologías, así como para equipar laboratorios y talleres.

El director general del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y Nacional Financiera (Nafin), Carlos Torres Rosas, explicó que el apoyo para el registro de diseños, modelos, marcas y patentes se realizará a través de Nafin con la finalidad de dar protección a las innovaciones de los jóvenes científicos.

Además, se ofrecerá capacitación complementaria gratuita y acompañamiento para desarrollar sus proyectos con cursos como contabilidad, planeación estratégica, comercio electrónico, redes sociales o servicio al cliente.

Por último, estudiantes galardonados invitaron a más compañeros a dedicarse a proyectos que ayuden a transformar el país y llamaron a las autoridades a sumar esfuerzos con las instituciones educativas para impulsar el talento de más jóvenes mexicanos en la ciencia.