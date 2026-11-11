Crisis en la UAM: ¿qué pasará con las becas y se perderá el trimestre? Estas son las medidas anunciadas

Crisis en la UAM La UAM informó que el paro estudiantil no implica la cancelación del trimestre ni la suspensión de las becas, mientras continúan las mesas de diálogo en sus unidades académicas.FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

Turbulencia en una de las principales universidades públicas del país: la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) atraviesa una crisis que involucra un paro, cuestionamientos de derroche a la rectoría, asi como la incertidumbre de alumnos que temen perder el trimestre y su beca.

Sin embargo, la casa de estudios capitalina informó que el paro estudiantil que mantiene suspendidas las actividades presenciales en sus unidades académicas no implica automáticamente la cancelación del trimestre ni la suspensión de los apoyos económicos para los estudiantes.

La institución dio a conocer, mediante un comunicado, una serie de medidas para reducir las afectaciones mientras continúan las negociaciones con las asambleas estudiantiles.

¿Se perderán las becas por el paro?

La UAM precisó que los depósitos del Programa de Becas Elisa Acuña continúan conforme al calendario establecido, por lo que se realizan el último día hábil de cada mes o durante los primeros cinco días hábiles del siguiente.

Además, indicó que las dudas relacionadas con estos apoyos pueden atenderse a través del correo becas@correo.uam.mx.

Respecto al calendario escolar, la universidad señaló que el paro no significa la pérdida automática del trimestre: cualquier modificación a su duración o a las fechas del ciclo escolar deberá ser analizada y aprobada por el Colegio Académico, órgano responsable de realizar los ajustes correspondientes.

La institución también informó que no existe una fecha general para el regreso a clases, ya que la situación es distinta en cada una de las cinco unidades académicas.

Por ello, pidió a estudiantes y profesores consultar los comunicados oficiales de su plantel para conocer las decisiones que se adopten conforme avancen las mesas de diálogo.

En cuanto a las actividades académicas, la UAM señaló que en las unidades donde continúa el paro se ha recomendado al personal docente no impartir clases, no solicitar tareas y no aplicar evaluaciones mientras permanezca la suspensión de actividades.

Esta medida, explicó la casa de estudios, busca evitar afectaciones académicas para quienes no pueden acceder a los campus.

¿Por qué hay crisis y paro en la UAM?

El conflicto comenzó con demandas relacionadas con las condiciones de infraestructura y mantenimiento de diversas unidades, pero se intensificó tras la polémica por la compra de seis vehículos eléctricos, entre ellos Tesla, para uso institucional de la Rectoría General.

Dicha decisión provocó cuestionamientos sobre el destino del presupuesto universitario y derivó en nuevas exigencias de transparencia por parte de estudiantes.

En tanto continúan las negociaciones entre la administración universitaria y las asambleas estudiantiles, la UAM reiteró que mantendrá informada a la comunidad sobre cualquier cambio en el calendario escolar, el regreso a clases y las medidas académicas que se adopten en cada unidad.