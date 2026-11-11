Hay que mantener la fotoprotección solar, aún en días nublados

fotoprotección La dermatóloga Daniela Bañuelos recomendó mantener la fotoprotección ante la proximidad del invierno, o en días nublados, en especial: cuello, orejas, el dorso de las manos, sobre todo si se realizan actividades al aire libre

La fotoprotección solar debe ser un hábito del cuidado de la piel que se debe procurar todo el año no solo en vacaciones, por lo que, ante la proximidad del invierno, recomendó mantener medidas de protección de la piel, incluso en días nublados

Así lo señaló la doctora Daniela Bañuelos, dermatóloga certificada por el Colegio mexicano de Dermatología, quien destacó que durante la temporada invernal, hay quienes piensan que es suficiente con utilizar chamarra y guantes, que ayudan a proteger la piel del frío, hay áreas como cara, cuello, orejas que deben protegerse de la radiación ultravioleta.

Señaló que la elección del fotoprotector debe considerar tanto la cobertura de los rayos ultravioleta como la tolerancia de cada tipo de piel.

En este sentido, recordó que la intensidad de la radiación cambia según la hora, la altitud y las condiciones del cielo, y aunque las nubes pueden atenuar dicha intensidad en días nublados, lo cierto es que el índice de los rayos ultravioleta sigue siendo elevado.

Asimismo, resaltó que el cuidado de la piel debe comenzar en la infancia en la escuela, durante los recreos, las clases de educación física y en entrenamientos al aire libre, ya que la exposición excesiva genera daño que se va acumulando con los años.

La doctora Daniela Bañuelos,refirió que en la temporada invernal el frío y el aire seco pueden favorecer la resequedad, por lo que, la opción de cuidado a la piel es usar una crema humectante sin fragancia, aplicada después del baño, lo que ayudará a retener la humedad, y aplicar el fotoprotector después de la crema en las zonas que quedarán expuestas.

“Antes de salir, distribuir el protector en una capa uniforme en el rostro, las orejas, el cuello y el dorso de las manos, según la ropa que se use. Para los labios puede elegirse un bálsamo de amplio espectro con FPS 30 o más.

Si se realizan actividades al aire libre, aunque esté nublado, recomendó volver a aplicar el fotoprotector cada dos horas y después de nadar o sudar, según las indicaciones del producto.

En relación a los productos existentes, explicó que la tolerancia dependerá de los ingredientes del producto, como del estado de la piel, por lo que si hay ardor o irritación persistente, es recomendable acudir a una valoración dermatológica para orientar la elección.

“Al revisar el envase, conviene buscar la indicación de amplio espectro, que señala cobertura frente a rayos UVA y UVB, y un factor de protección solar (FPS) de 30 o más”, en tanto que para actividades que impliquen sudoración, la recomendación es una fórmula resistente al agua y seguir las indicaciones de reaplicación de la etiqueta.