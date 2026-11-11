De autos Tesla de lujo al paro: ¿qué pasa en la UAM y qué señalamientos hay contra el rector?

Crisis en la UAM La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) enfrenta una crisis marcada por el paro de actividades en algunos planteles y los señalamientos contra el rector general, Gustavo Pacheco López, en medio de un conflicto que mantiene cerradas instalaciones y afecta a la comunidad universitaria. (Cuartoscuro y Pexels)

El paro estudiantil que mantiene sin actividades presenciales a las cinco unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) comenzó por demandas relacionadas con infraestructura y servicios... pero escaló tras la revelación de la compra de seis vehículos eléctricos para uso institucional de la Rectoría General, entre ellos unidades Tesla.

La referida decisión provocó cuestionamientos sobre las prioridades en el uso del presupuesto universitario y derivó en exigencias de mayor transparencia hacia la administración encabezada por el rector general, Gustavo Pacheco López.

¿Por qué inició el paro en la UAM?

El conflicto comenzó el 20 de octubre en la Unidad Iztapalapa, donde estudiantes denunciaron problemas en la biblioteca, deterioro de instalaciones, falta de mantenimiento en sanitarios, laboratorios, áreas deportivas y comedores, además de insuficiencia de materiales para actividades académicas.

Con el paso de los días, las demás unidades, Xochimilco, Azcapotzalco, Cuajimalpa y Lerma, se sumaron al paro con pliegos petitorios propios, aunque coincidieron en exigir mejores condiciones de infraestructura, mayor transparencia presupuestal y atención a diversas problemáticas internas.

La compra de vehículos Tesla intensificó el conflicto

Mientras el movimiento estudiantil ya estaba en marcha, la Rectoría General confirmó la adquisición de seis vehículos eléctricos para sustituir parte del parque vehicular institucional.

De acuerdo con la universidad, la compra ascendió a 4.9 millones de pesos, con un costo promedio cercano a 820 mil pesos por unidad, e incluyó vehículos de las marcas Tesla y Volvo.

La institución explicó que la decisión respondió a un análisis técnico, financiero y ambiental como parte de una estrategia de transición energética y que los automóviles se utilizarían para actividades institucionales.

Sin embargo, la adquisición generó inconformidad entre estudiantes, quienes cuestionaron que se destinaran recursos a renovar vehículos mientras persisten deficiencias en instalaciones, bibliotecas, laboratorios y servicios básicos.

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¿Qué señalamientos hacen los estudiantes contra el rector?

Las asambleas estudiantiles sostienen que la compra de los vehículos fue únicamente uno de los factores que evidenció un problema más amplio.

Entre los principales señalamientos dirigidos a la administración del rector Gustavo Pacheco López se encuentran:

Falta de transparencia en el ejercicio del presupuesto universitario.

Priorización de gastos administrativos sobre necesidades académicas y de infraestructura.

Retrasos en obras y mantenimiento de instalaciones.

Carencias de materiales e insumos en laboratorios, bibliotecas y sanitarios.

Solicitudes de mayor rendición de cuentas sobre el destino de recursos públicos.

Los estudiantes también han señalado presunta opacidad y deficiencias administrativas, aunque hasta el momento esas acusaciones forman parte de las demandas del movimiento y no constituyen resoluciones de alguna autoridad competente.

¿Qué respondió el rector de la UAM?

Ante la polémica, Gustavo Pacheco López reconoció que la compra de los vehículos representó un “agravio” para parte de la comunidad universitaria.

Como respuesta, anunció que los seis automóviles serán desincorporados, es decir, puestos a la venta, y que los recursos obtenidos se destinarán al fortalecimiento del programa de becas para estudiantes.

Asimismo, informó la suspensión del acuerdo administrativo que respaldó la adquisición de los vehículos y adelantó una revisión de los criterios para futuras compras, con el objetivo de privilegiar inversiones en servicios básicos e infraestructura universitaria.

¿En qué estado se encuentra el conflicto en la UAM?

La Rectoría General mantiene abiertos procesos de diálogo con las asambleas estudiantiles de las cinco unidades y ha realizado recorridos para verificar las condiciones de las instalaciones.

No obstante, los estudiantes han señalado que las medidas anunciadas respecto a los vehículos no resuelven todas sus demandas, por lo que el levantamiento del paro dependerá de los acuerdos que se alcancen en las mesas de negociación y de las respuestas a los pliegos petitorios de cada plantel.

¿Se perderá el trimestre y qué pasará con las becas?

En un comunicado, la UAM informó que los pagos del Programa de Becas Elisa Acuña se mantienen conforme al calendario habitual, por lo que los depósitos se realizan el último día hábil de cada mes o durante los primeros cinco días hábiles del siguiente.

La universidad señaló, asimismo, que los estudiantes con dudas sobre sus apoyos económicos pueden comunicarse al correo becas@correo.uam.mx.

Respecto al calendario escolar, la institución precisó que el paro no implica automáticamente la cancelación del trimestre.

Indicó que el Colegio Académico es el órgano encargado de aprobar, en su caso, modificaciones al calendario y que no existe una fecha general para el regreso a clases, ya que la situación se evalúa de manera independiente en cada una de las cinco unidades académicas.

Por ello, pidió a la comunidad estudiantil mantenerse atenta a los avisos oficiales de su plantel.