¿Quién es #LordPistolas? Identifican a Kevin Martínez como presunto agresor de repartidor en Xoco; ya lo investigan

#LordPistolas Repartidores de aplicación protestaron en la Benito Juárez tras la agresión y amenaza de muerte por parte de un sujeto contra un repartidor. (Especial)

La noche del 10 de noviembre, repartidores de aplicaciones, como Rappi, Uber y DiDi, tomaron las calles de nuevo... ahora en la Benito Juárez, tras la presunta agresión por parte de un sujeto armado contra un repartidor en la colonia Xoco.

Pero, ¿quién es esa persona agresora?

Usuarios en redes sociales difundieron fotografías del presunto agresor del repartidor atacado en la alcaldía Benito Juárez: se trata de Kevin Martínez Velasco, también nombrado como #LordPistolas.

Las publicaciones también solicitaron a la ciudadanía proporcionar información que permita ubicar al sujeto, mientras que la Fiscalía mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos e identificar al responsable.

🏍️ Continúa pausada la circulación en Eje 8 Sur, a la altura de Rinconada del Valle, en la colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez, donde repartidores de plataformas digitales se mantienen para pedir que se esclarezca lo ocurrido con uno de sus compañeros. 📍 Los trabajadores permanecen afuera de la unidad habitacional donde ocurrió el incidente relacionado con la entrega de un pedido. #CDMX #Repartidores #Eje8Sur — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) November 11, 2026

¿Cómo fue la agresión al repartidor en la Benito Juárez?

Un repartidor dio a conocer un video en el que un hombre presuntamente lo amenaza con un arma de fuego durante una entrega en un edificio de la colonia Xoco, en la alcaldía Benito Juárez.

En la grabación se escucha la frase: “Si te vuelvo a ver, te mato”.

Ante estos hechos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que trabaja en coordinación con la Fiscalía para investigar el caso.

@FiscaliaCDMX Ya se tiene identificado a #LordPistolas, se busca: Kevin Martinez Velasco. @FiscaliaCDMX @UCS_GCDMX @SSC_CDMX https://t.co/dzokcy901E — Vecinos de la Alcaldía Benito Juárez (@VecinosAlcBJ) November 11, 2026

Repartidores se manifestaron en la Benito Juárez

Tras la difusión del video, decenas de repartidores por aplicación acudieron al edificio, ubicado en Eje 8, donde ocurrió la agresión para exigir la detención del presunto responsable.

Durante la manifestación se registraron daños en el portón y la caseta de vigilancia del inmueble, además de afectaciones a la circulación en Eje 8 Sur.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que intervino para atender la movilización y que los hechos también forman parte de las investigaciones.