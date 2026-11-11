México de los países del mundo con más personas que viven con diabetes

obesidad, sobrepeso, detonantes de diabetes México se encuentra entre los primeros países a nivel mundial, con el mayor número de personas que viven con diabetes mellitus. Estimaciones de la Federación Internacional de la Diabetes (FID) señalan que hacia el 2050 sumarán 19.9 millones de personas de 20 años el adelante con esta enfermedad crónico-degenerativa

Datos del Atlas Mundial de la Diabetes elaborado por la Federación Internacional de Diabetes (FID) señala que de los 589 millones de adultos en el orbe de entre 20 y 79 años viven con esta enfermedad, hacia el 2050 se proyecta la cifra se eleve a 853 millones de personas.

En la actualidad, México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial, con el mayor número de adultos de 20 a 79 años que viven con diabetes, cifra que se estima en tan sólo poco más de dos décadas se elevará a 19.9 millones de personas.

Datos de la Federación Internacional de la Diabetes (FID), destaca a los países con la mayor población que vive con diabetes: China, 140. 9 millones, India, 74.2 millones; Pakistán, 33 millones; Estados Unidos, 32.2 millones; Indonesia, 19.5 millones; Brasil, 15.7 millones y México 14.1 millones.

René Govea Hernández, protesista y ortesista egresado del Instituto Nacional de Rehabilitación, advirtió lo preocupante del incremento en el número de personas que viven con diabetes, debido a las complicaciones a la salud asociadas a la diabetes.

Resaltó el caso especial de quienes viven con esta enfermedad y todavía no han sido diagnosticados y en consecuencia no se están cuidando para evitar complicaciones derivadas de este padecimiento, como amputaciones.

Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua (Ensanut 2021-2024), la prevalencia total de diabetes en adultos es de 17%, de los cuales 11.6% tienen diagnóstico previo, sin embargo hasta un 5.4% no han sido diagnosticados.

La diabetes ocasiona muchos cambios en el metabolismo, como retraso en la cicatrización de heridas, porque la hiperglucemia daña vasos sanguíneos, nervios y células inmunitarias, reduciendo el flujo de oxígeno y nutrientes necesarios para reparar los tejidos.

Además, los altos niveles de glucosa en sangre afecta prácticamente todos los órganos y sistemas del cuerpo, con daño progresivo en vasos sanguíneos y nervios, lo que, con el tiempo ocasiona complicaciones cardiovasculares, problemas de cicatrización, infecciones, pérdida de sensibilidad y daño renal, retinopatía diabética, neuropatía diabética, entre muchas otras.

HASTA UN 75% DE LAS AMPUTACIONES, ASOCIADAS A DIABETES

Entre las complicaciones asociadas a la diabetes está la amputación de extremidades, ya que datos de la Secretaría de Salud señalan que 75% de las amputaciones no traumáticas en el país se deben a la diabetes.

La pérdida de una extremidad se convierte en otra complicación, debido a que el paciente que vive con diabetes debe enfrentarse al a disminución de la movilidad.

CÓMO PREVENIR O RETRASAR ESTA ENFERMEDAD

Las recomendaciones para prevenir o retrasar el desarrollo de esta enfermedad, es a través de cambios sostenidos en el estilo de vida, con una adecuada alimentación sana y bien balanceada, así como la práctica habitual de ejercicio.

Evitar sobrepeso y obesidad, porque la acumulación de grasa abdominal se relaciona con resistencia a la insulina y alteraciones metabólicas, y disminuir entre 5% y 7% del peso corporal puede disminuir el riesgo de desarrollar diabetes.

Realizar alguna actividad física de manera regular, destinando al menos 30 minutos diarios (150 minutos a la semana), como caminar a paso rápido, nadar o andar en bicicleta, y cuando sea posible complementar con ejercicios de fortalecimiento muscular.

Priorizar el consumo de verduras, frutas enteras, leguminosas, cereales integrales, semillas y alimentos ricos en fibra y reducir el consumo de harinas refinadas, productos ultraprocesados, grasas saturadas y alimentos con azúcares añadidos.

Evitar las bebidas azucaradas y priorizar el consumo de agua simple.

Interrumpir periodos prolongados sentado y hacer movimientos durante la jornada laboral, caminar y utilizar las escaleras cuando sea posible y revisar los niveles de glucosa, sobre todo si hay antecedentes familiares de diabetes.

EL BUEN DESCANSO ES IMPORTANTE

Mantener horarios regulares de sueño y procurar un descanso suficiente, así como atender el estrés persistente mediante actividad física, descanso y, cuando sea necesario, acompañamiento profesional, son otras medidas del autocuidado que deben atenderse, además de evitar el tabaquismo, o exposición al humo del tabaco, ya que todo esto incrementa el riesgo de desarrollar diabetes y enfermedades cardiovasculares.