Dificultad de infantes para describir síntomas de migraña retrasa la detección oportuna

La migraña en infantes La migraña en infantes es un diagnóstico que muchas veces se retrasa, debido a la dificultad de las y los menores de poder describir qué es lo que están sintiendo. La migraña es un trastorno neurofisiológico que, además del dolor de cabeza, puede provocar náuseas, vómito, sensibilidad a la luz y los ruidos, incluso náuseas (La Crónica de Hoy)

Hasta un 20% de los niños que acuden a consulta por dolor de cabeza presenta síntomas compatibles con migraña, padecimiento que puede pasar inadvertido por falta de diagnóstico, señaló la doctora María Antonieta Flores Muñoz, especialista de la Clínica del Dolor del Hospital General de México “Eduardo Liceaga” (HGMEL).

Al respecto, advirtió que la migraña en la infancia puede pasar inadvertida debido a que los niños tienen dificultades para poder describir sus síntomas y, en ocasiones, no se les cree o no se les pregunta adecuadamente.

La migraña es un trastorno neurofisiológico que, además del dolor de cabeza, puede provocar náuseas, vómito y otras manifestaciones, que pueden presentarse en los niños, por lo que es importante que reciban una valoración médica que permita identificar la causa del malestar y determinar el tratamiento adecuado.

Asimismo, destacó que es importante estudiar cada caso de dolor de cabeza, ya que puede estar relacionado con problemas de visión, afecciones de oído, nariz y garganta o alteraciones neurológicas.

Resaltó que la migraña se clasifica en aquellas con o sin aura, es decir, que la migraña con aura presenta señales antes del dolor: ver puntos o líneas.

La especialista desarrolló una forma de identificar las alteraciones visuales que algunos niños experimentan antes de un episodio de migraña, la cual consiste en pedirles que dibujen lo que ven, ello, debido a que les resulta difícil explicar con palabras este tipo de sensaciones y la expresión gráfica se convierte en una herramienta para conocer mejor sus síntomas.

“Mediante dibujos realizados libremente con colores o plumones, los niños pueden representar lo que perciben antes de que comience el dolor de cabeza, como puntos, líneas o franjas. En algunos casos, describen incluso la pérdida parcial de la visión, al señalar que dejan de ver una parte de los objetos o de su entorno”, compartió.

Esas representaciones se incorporan al expediente de cada menor en la Clínica del Dolor del HGMEL como evidencia complementaria para la valoración médica, aunque, aclaró, no todos los niños presentan aura y los dibujos, por sí solos, no establecen un diagnóstico, pero sí aportan información que debe analizarse en la evaluación clínica.

Actualmente, dicha metodología se encuentra en proceso de estudio en el HGMEL, por lo que aún se está recopilando información y se trabaja en la cuantificación de los casos, no obstante, una vez obtenidos los resultados podrán difundirse para contribuir a la identificación de síntomas de migraña infantil.

La especialista reiteró que todo dolor de cabeza debe evaluarse, especialmente cuando es intenso y se acompaña de los síntomas antes mencionados.