ONU reconoce límites de la plataforma continental en el Golfo de México

Límites confirmados por la ONU respetan las delimitaciones marítimas previamente negociadas con Estados Unidos y Cuba (oceana.org/)

Golfo de México — La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este miércoles que el Gobierno de México obtuvo el respaldo de una comisión de Naciones Unidas para establecer los límites exteriores de su plataforma continental extendida en el Golfo de México, lo que le permitirá ejercer derechos exclusivos de exploración y explotación de los recursos naturales del lecho y subsuelo marinos.

La dependencia resaltó a través de un comunicado que la División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar de la ONU publicó las recomendaciones de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC), que aceptan los límites propuestos por México en el denominado Polígono Oriental del Golfo de México.

Asimismo, la Cancillería apunta que este reconocimiento proporciona, según el ministerio, “plena certeza jurídica” sobre los límites exteriores de la plataforma continental mexicana, en una región marítima que comparte con Estados Unidos y Cuba.

La decisión de la ONU no implica una ampliación del mar territorial mexicano, sino el reconocimiento de derechos sobre los recursos naturales del lecho y subsuelo marinos, conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Este tratado internacional permite a los Estados costeros establecer una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas (unos 370 kilómetros) cuando se cumplen determinadas condiciones geológicas y jurídicas.

ANTECEDENTE

El proceso se remonta a diciembre de 2011, cuando México presentó ante la comisión de la ONU su propuesta para delimitar la plataforma continental extendida en el Polígono Oriental.

En junio de 2025, el Gobierno mexicano actualizó la documentación técnica y jurídica, tomando en consideración los acuerdos de delimitación marítima suscritos con Estados Unidos y Cuba en 2017.

Posteriormente, en octubre de 2025, una delegación mexicana presentó información complementaria ante la comisión en Nueva York, como parte del procedimiento de evaluación internacional.

La comisión aprobó las recomendaciones sobre la propuesta mexicana el 16 de julio de 2026, y su publicación permitirá avanzar en la formalización de los límites exteriores.

La Cancillería destaca que estos límites respetan las delimitaciones marítimas previamente negociadas con Estados Unidos y Cuba, por lo que no modifican las fronteras acordadas entre los tres países.

Asimismo, México depositará ante el secretario general de la ONU las cartas y los datos geodésicos que describen los límites definitivos de su plataforma continental, para su publicación internacional.

La SRE destacó que el resultado es producto del trabajo conjunto de instituciones mexicanas, entre ellas la Secretaría de Marina, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Servicio Geológico Mexicano y Petróleos Mexicanos (Pemex). (Con información de EFE)

La Crónica de Hoy 2026