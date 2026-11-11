Pensión Bienestar: ¿Qué adultos mayores recibirán pago antes del Buen Fin?

Pensión Bienestar: ¿Qué adultos mayores recibirán pago antes el Buen Fin? Algunas personas adultas mayores beneficiarias de la Pensión Bienestar recibirán su depósito de noviembre antes del inicio de El Buen Fin (Pexels)

Con la llegada de El Buen Fin 2026 a México del viernes 13 al martes 17 de noviembre, algunas personas beneficiarias de los Programas del Bienestar podrán aprovechar las ofertas y descuentos con el depósito de su apoyo económico previo a que este inicie.

Aquí te explicamos quiénes serán y cuál es el apoyo económico que recibirán.

¿Qué personas adultas mayores recibirán el pago previo a El Buen Fin 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de pago del bimestre noviembre-diciembre, las personas adultas mayores que recibirán el pago antes de El Buen Fin serán quienes su primer apellido inicie con la siguiente letras:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K.

Asimismo, las apellidos con iniciales L y M recibirán sus pagos en el transcurso de El Buen Fin. Este calendario también aplica para los programas de Madres Trabajadoras, Personas con Discapacidad y Mujeres del Bienestar.

Los pagos serán suspendidos durante el fin de semana, así como el lunes 16 de noviembre, este último debido al aniversario de la Revolución Mexicana, establecido como día inhábil.

Calendario de pago de las Pensiones Bienestar

En noviembre, se realiza el último depósito del año para algunos programas del Gobierno de México correspondientes al bimestre noviembre-diciembre. Los depósitos iniciaron el pasado martes 3 y concluirán el viernes 27 de noviembre en el siguiente orden:

Martes 3: A

Miércoles 4: B

Jueves 5 y viernes 6: C

Lunes 9: D, E, F

Martes 10 y miércoles 11: G

Jueves 12: H, I, J, K

Viernes 13: L

Martes 17 y miércoles 18: M

Jueves 19: N, Ñ, O

Viernes 20: P, Q

Lunes 23 y martes 24: R

Miércoles 25: S

Jueves 26: T, U, V

Viernes 27: W, X, Y, Z

El calendario toma en cuenta la inicial del primer apellido de las personas beneficiarias de los programas.

Característica de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

La Pensión Adultos Mayores, es un programa que se otorga de manera universal a las personas mayores de 65 años en adelante en todo el país, con el objetivo de garantizar una vejez digna y plena, además de reconocer su esfuerzo.

Las y los beneficiarios reciben de manera bimestral un apoyo de $6,400 pesos, el cual se deposita en las tarjetas del Banco del Bienestar.

Por otro lado, la Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 64 años, creado por la presidenta Claudia Sheinbaum, está dedicado a las mexicanas que históricamente han recaído en labores del hogar y cuidados familiares, permitiendo una autonomía económica para mejorar su calidad de vida.

Otorga un monto económico de $3,100 pesos bimestrales; igual que el anterior, se deposita en las tarjetas del Banco del Bienestar.

Requisitos y documentos para incorporarse al programa

Actualmente, el registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se encuentra cerrado; no obstante, para ser acreedora o acreedor del programa necesitarás: ser mayor de 65 años al momento de solicitar la pensión, tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización y vivir en México. Igualmente, deberás de presentar los siguientes documentos en un módulo de atención ciudadana: