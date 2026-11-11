Pensión IMSS por fallecimiento: qué familiares pueden recibirla y cuáles son los requisitos

¿Qué familiares pueden recibir la pensión IMSS cuando fallece el titular? Foto: La Crónica

La muerte de una persona pensionada o asegurada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) genera muchas dudas entre sus familiares; una de ellas es si automáticamente pierden el derecho a recibir algún tipo de ingreso. No obstante, una de las primeras cosas que tienes que saber es que la legislación contempla pensiones para quienes dependían económicamente del trabajador o pensionado fallecido, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

De acuerdo con el artículo 127 entre los beneficiarios que pueden acceder a este apoyo se encuentran la esposa o el esposo, la concubina o el concubinario, los hijos y, en ciertas circunstancias, los padres del asegurado. Sin embargo, no todos los familiares reciben automáticamente una pensión, ya que cada modalidad tiene requisitos específicos de parentesco, edad, dependencia económica y situación del asegurado.

Asimismo, el mismo artículo establece tres prestaciones principales en caso de fallecimiento del beneficiario: pensión de viudez, pensión de orfandad y pensión de ascendientes.

¿Qué familiares pueden recibir la pensión IMSS tras la muerte del titular?

Pensión de viudez: esposa, esposo o concubinos

La pensión de viudez puede solicitarla la esposa o el esposo de la persona fallecida. A falta de cónyuge, también puede tener derecho la concubina o el concubinario, siempre que acredite la relación conforme a las condiciones legales.

Entre los requisitos generales se encuentra acreditar el matrimonio o concubinato. Si falleció una persona asegurada, normalmente se requieren al menos 150 semanas cotizadas y que estuviera vigente en sus derechos, salvo cuando la muerte deriva de un riesgo de trabajo.

Pensión de orfandad: los hijos del asegurado

Los hijos también pueden recibir una pensión tras el fallecimiento de su padre o madre asegurados o pensionados.

El IMSS contempla diferentes supuestos:

Menores de 16 años: pueden acceder al acreditar parentesco y edad.

De 16 a 25 años: deben comprobar que estudian en una institución del Sistema Educativo Nacional y que no están sujetos al Régimen Obligatorio del Seguro Social.

Mayores de 16 años con incapacidad: pueden recibirla si una enfermedad crónica o condición física o psíquica les impide mantenerse mediante su propio trabajo, con el dictamen correspondiente del Instituto.

En estos casos también deben cumplirse los requisitos de cotización y vigencia de derechos, cuando corresponda.

Pensión de ascendientes: los padres del titular

El padre y la madre del asegurado o pensionado fallecido también pueden solicitar una pensión de ascendientes, pero existe una condición fundamental: deben demostrar que dependían económicamente de su hijo o hija y que no existen otros beneficiarios con derecho preferente, como cónyuge, hijos o concubina o concubinario.

Además, deben acreditar el parentesco y cumplir las condiciones de cotización y vigencia de derechos aplicables.

¿Cómo solicitar una pensión IMSS por fallecimiento?

Los familiares que consideren tener derecho a alguna de estas prestaciones pueden iniciar el trámite en la ventanilla de Prestaciones Económicas de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) correspondiente.

Entre los documentos que pueden solicitarse se encuentran:

Identificación oficial vigente del beneficiario.

Acta de defunción del asegurado o pensionado.

Acta de nacimiento para acreditar parentesco.

Acta de matrimonio o documentación que compruebe concubinato, en caso de viudez.

Constancia de estudios, cuando corresponda.

Dictamen médico de incapacidad, si aplica.

Documento bancario con cuenta y CLABE a nombre del beneficiario.

La documentación puede variar dependiendo del tipo de pensión y de las circunstancias particulares del solicitante, por lo que conviene revisar los requisitos oficiales antes de acudir.

¿Cuáles son los requisitos de la pensión IMSS?

De acuerdo con el portal del IMSS estos son los requisitos para cada una de las tres modalidades de beneficio:

Para viuda(o) – esposa(o): Acreditar el vínculo matrimonial.

Para viuda(o) – concubina(rio): Acreditar la relación de concubinato.

Que el asegurado hubiese tenido al momento de su fallecimiento, 150 semanas de cotización y se encontrara vigente o en conservación de derechos (seguros de Invalidez, Retiro, Cesantía en Edad Avanzada o Vejez).

Tratándose del fallecimiento del asegurado, derivado de un riesgo de trabajo, se requiere el Dictamen de Incapacidad Permanente o de Defunción por Riesgos de Trabajo ST-3, expedido por los Servicios Médicos Institucionales, mismo que será proporcionado por éstos.

Si el asegurado fallecido gozaba de una pensión de incapacidad permanente y muere por causa distinta a un riesgo de trabajo, será necesario acreditar un mínimo de 150 semanas de cotización y que hubiese causado baja del Régimen Obligatorio. No se requerirá el período de cotización señalado, si la pensión de incapacidad permanente total que recibía el asegurado fallecido no tuvo una duración mayor de cinco años.

Acreditar el vínculo filial con el asegurado o pensionado fallecido.

Acreditar la edad del hijo.

Que el asegurado hubiese tenido al momento de su fallecimiento, 150 semanas de cotización y se encontrara vigente o en conservación de derechos (seguros de Invalidez, Retiro, Cesantía en Edad Avanzada o Vejez).

Tratándose del fallecimiento del asegurado, derivado de un riesgo de trabajo, se requiere el Dictamen de Incapacidad Permanente o de Defunción por Riesgos de Trabajo ST-3, expedido por los Servicios Médicos Institucionales, mismo que será proporcionado por éstos.

Tratándose de hijos que presentan una enfermedad crónica, defecto físico o psíquico, se requiere el Dictamen de Beneficiario Incapacitado ST-6, expedido por los Servicios Médicos Institucionales.

Acreditar el vínculo filial con el asegurado o pensionado fallecido.

Acreditar la dependencia económica con el asegurado o pensionado fallecido.

Que no exista cónyuge, hijos o concubina (rio) con derecho a la pensión.

Que el asegurado hubiese tenido al momento de su fallecimiento, 150 semanas de cotización y se encontrara vigente o en conservación de derechos (seguros de Invalidez, Retiro, Cesantía en Edad Avanzada o Vejez).

Tratándose del fallecimiento del asegurado, derivado de un riesgo de trabajo, se requiere el Dictamen de Incapacidad Permanente o de Defunción por Riesgos de Trabajo ST-3, expedido por los Servicios Médicos Institucionales, mismo que será proporcionado por éstos.

Si el asegurado fallecido gozaba de una pensión de incapacidad permanente y muere por causa distinta a un riesgo de trabajo, será necesario acreditar un mínimo de 150 semanas de cotización y que hubiese causado baja del Régimen Obligatorio. No se requerirá el período de cotización señalado, si la pensión de incapacidad permanente total que recibía el asegurado fallecido no tuvo una duración mayor de cinco años.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).