Banco del Bienestar Móvil: guía para descargar App para transferencias, consulta de saldos y movimientos La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la nueva aplicación del Banco del Bienestar (Especial)

Durante la Conferencia del Pueblo de este miércoles 12 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la nueva aplicación del Banco del Bienestar, la cual se alinea con la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.

“Nos va a presentar una modernización muy importante del Banco, que tiene que ver con una nueva aplicación telefónica para todos los beneficiarios de programas sociales”, explicó Sheinbaum en la conferencia matutina.

Banco del Bienestar Móvil: ¿Cuáles son las características de esta nueva app?

Banco del Bienestar Móvil está disponible para dispositivos Android y iOS, su actualización ya está disponible y es totalmente gratuita. De acuerdo con el Gobierno de México, con esta nueva versión se implementaron las características de:

Consulta de saldos y movimientos en tiempo real.

Notificación de operaciones.

Pagos y cobros mediante códigos QR o número de celular.

Localizador de sucursales.

Atención digital las 24 horas del día.

Asimismo, la Banco del Bienestar Móvil tiene un monto límite de transferencia de $1,500 pesos al día.

¿Cómo descargar la aplicación en mi dispositivo móvil?

Para descargar la app en tu dispositivo, deberás dirigirte a la Play Store o App Store, una vez dentro selecciona el buscador y escribe “Banco del Bienestar Móvil”, ahí encontrarás la aplicación del Gobierno de México, solo tendrás que presionar el botón de descargar.

La aplicación tiene un tamaño de 59.9 MB, por lo que te recomendamos verificar el almacenamiento de tu equipo.

Pasos para registrarte en la app Banco del Bienestar Móvil

Para registrarte es necesario abrir la aplicación y aceptar los términos y condiciones, posteriormente:

Escribe tu número de celular con 10 dígitos y el código de verificación que te llegará por mensaje de texto.

con 10 dígitos y el código de verificación que te llegará por mensaje de texto. Ingresa los 16 números de tu tarjeta del Banco del Bienestar, además de los 4 dígitos de tu NIP que utilizas en los cajeros automáticos.

del Banco del Bienestar, además de los que utilizas en los cajeros automáticos. Finalmente crea y confirma una contraseña personal para la aplicación.

Es necesario contar con una tarjeta del Banco del Bienestar para utilizar la aplicación, en caso de que aún no la tengas, puedes acudir directamente a las sucursales con una identificación oficial y el contrato de tu cuenta para solicitar asistencia.