SEP y Comisión de Educación del Senado refuerzan comunicación para impulsar más acciones a favor de la Nueva Escuela Mexicana

Mario Delgado En reunión de trabajo del titular de la SEP, Mario Delgado y senadores de la Comisión de Educación acordaron reforzar la comunicación para impulsar más acciones a favor de la Nueva Escuela Mexicana que permitan generar mayores oportunidades de formación para niños, adolescentes y jóvenes

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, sostuvo un encuentro con la presidenta de la Comisión de Educación del Senado de la República, Cynthia López Castro e integrantes de dicha comisión en el que se acordó ampliar los canales de diálogo y coordinación para impulsar iniciativas en favor de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y generar mayores oportunidades de formación para niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

En la reunión de trabajo, los legisladores reconocieron la apertura al diálogo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la SEP, así como los avances en la ampliación del sistema de becas, la atención prioritaria a los estados del Sur-Sureste y el mejoramiento de la infraestructura escolar, y externaron su disposición para construir acuerdos y contribuir a resolver los principales retos del sector educativo.

El secretario Delgado Carrillo destacó que, bajo el principio de que la educación es un derecho, el Gobierno de México avanza hacia la cobertura universal de becas, con más de 19.5 millones de beneficiarios, y aprovechó la oportunidad para resaltar que el programa La Escuela es Nuestra (LEEN) atiende a más de 73 mil comunidades escolares, con una inversión anual cercana a 25 mil millones de pesos, recursos administrados por los propios comités escolares para realizar obras, rehabilitar instalaciones y adquirir equipamiento.

Asimismo, destacó la ampliación del Bachillerato Nacional, que contempla 156 mil nuevos espacios educativos en 2026 y una meta de 400 mil para 2030, al tiempo que cuestionó “¿por qué se tiene que hacer examen para entrar a un bachillerato? y correr el riesgo de ser excluido y quedarse sin futuro como ocurrió en el neoliberalismo.

Esto fue lo que se preguntó la Presidenta Claudia Sheinbaum y por eso estamos llegando a una meta histórica de nuevos lugares para las y los estudiantes”, aseveró.

También ponderó los resultados de la estrategia Vive saludable, vive feliz, con la valoración de 10.9 millones de estudiantes en más de 83 mil primarias públicas, y la atención en materia laboral del magisterio, con 200 mil nuevas basificaciones y 1.2 millones desde 2018, incrementos salariales y 74 mil cambios de centro de trabajo.

Al concluir el encuentro, el secretario Mario Delgado reiteró la importancia de sumar esfuerzos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para garantizar los derechos de maestras y maestros, y continuar haciendo realidad el derecho de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a la educación, “como lo mandata la Constitución, pero el segundo piso de la Cuarta transformación lo está plasmando en los hechos”.