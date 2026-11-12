INE propone ampliar a junio del 2027 vigencia de credenciales que vencen en 2026

En proceso, si se amplía vigencia de credenciales del INE que vencen el 31 de diciembre de 2026 (Archivo)

Credencial del INE — El Instituto Nacional Electoral (INE) propuso ampliar hasta el 6 de junio de 2027, un día después de la elección del proceso 2026-2027, la vigencia de las credenciales para votar para 4,803,344 potenciales votantes a quienes caduca el próximo 31 de diciembre, con el objetivo de garantizar su derecho a sufragar.

La propuesta fue aprobada por la Comisión Nacional de Vigilancia (CNV) del órgano autónomo y será turnada a la Comisión del Registro Federal de Electores (CRFE) para su análisis y visto bueno, antes de ser enviada al Consejo General del INE, donde deberá quedar resuelta su aval definitivo.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, la medida abarcaría a los más de 4 millones de ciudadanas y ciudadanos con credencial para votar y cuya vigencia culmina este año, según el corte al 31 de octubre de 2026 y que según la propuesta, las identificaciones expedidas dentro y fuera del país conservarían su validez durante las elecciones federales y locales de 2027.

La medida busca que los ciudadanos que no logren renovar su identificación antes del cierre del plazo queden impedidos de participar en los comicios.

La ampliación se plantea mientras avanza la campaña especial de actualización de credenciales, cuyo cierre está previsto para el 25 de enero de 2027. El Instituto mantendría el llamado a las ciudadanos cuya identificación vence a finales de diciembre de este año para la renovación del carnet.

De aprobarse la propuesta, las identificaciones serían válidas hasta el 6 de junio de 2027, fecha de la Jornada Electoral del Proceso Electoral Federal y los procesos locales.

La Crónica de Hoy 2026