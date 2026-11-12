Acapulco registra repunte de 21.1% en afluencia turística durante 2026

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), informó este jueves que Acapulco registró la llegada de 5 millones 20 mil 145 turistas hospedados en establecimientos hoteleros entre enero y septiembre de 2026, lo que representa un incremento de 21.1% en comparación con el mismo periodo del año anterior,

De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México (Datatur), la mayor parte de los visitantes fueron nacionales, con un total de 4 millones 962 mil 655 personas, cifra que significó un crecimiento anual de 21%.

Por su parte, la afluencia de turistas internacionales alcanzó los 57 mil 490 viajeros, lo que representó un aumento de 24.3% respecto al mismo periodo del año anterior.

En cuanto a la ocupación hotelera, el destino turístico registró un promedio de 47.9% durante los primeros nueve meses del año, es decir, 2.6 puntos porcentuales por encima del nivel acumulado en 2025.

Al respecto, el director general del Fonatur, Sebastián Ramírez Mendoza, señaló que los resultados reflejan los avances del programa “Acapulco Se Transforma Contigo”, mediante el cual se busca impulsar la recuperación y reactivación económica del puerto.

El funcionario destacó que se mantiene el trabajo para recuperar el esplendor de Acapulco a través de la atención a las necesidades del destino, así como de obras de infraestructura y rehabilitación urbana.

Asimismo, consideró que la respuesta de los visitantes y el incremento en la llegada de turistas confirman que estas acciones contribuyen a recuperar el dinamismo turístico y económico del puerto.

Finalmente, el Fonatur reiteró su compromiso de mantener la coordinación con el sector turístico y las autoridades locales para fortalecer la actividad del destino y consolidar a Acapulco como uno de los principales atractivos turísticos de México.