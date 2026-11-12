Con el aumento del presupuesto para 2027 a Salud, se deben destinar más recursos para la prevención y detección oportuna del VIH

AHF presupuesto Fundación AHF México, reconoce que el incremento al Presupuesto del 2027 para el sector salud es “una bocanada de oxígeno”, sin embargo, demanda que ello se traduzca también en una mayor partida para programas que permitan contener los contarios de VIH y atención a personas que viven con este virus

Con el incremento de poco más del 10% al presupuesto en el sector salud para el próximo año, que se ubicó en 1,105,963 millones de pesos, la fundación AHF México, destacó la necesidad de incrementar más recursos para fortalecer las acciones enfocadas en la detección oportuna del VIH, así como la prevención, acceso continuo a tratamiento y servicios libres de estigma, con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Luego de que la madrugada del pasado miércoles, se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, AHF México destacó la incorporación del Anexo Transversal 33 “Diversidad Sexual y de Género”, sin embargo, estableció que su impacto dependerá de traducir los recursos identificados en acciones y resultados medibles.

Al respecto, Guillermo Bustamante Vera, coordinador de Programa de AHF México, resaltó que si bien, se destinan más recursos para la salud, advirtió que “estos no alcanzan para cerrar las brechas de inequidad, pueden darle oxígeno a un sistema que requiere múltiples apoyos”, sin embargo, lo que sigue es asegurar que cada peso se ejerza bien y que el resultado se vea en la salud de las personas”.

Vigilar el gasto no basta: hay que dar seguimiento a los resultados hasta ver movimiento en los indicadores estratégicos, como la cascada de atención del VIH. Esta vigilancia es indispensable para fortalecer la calidad de la atención a los pacientes y la gobernanza del sistema, señaló, al tiempo que estableció que México está lejos de la meta 95-95-95 trazada para 2030.

Tan sólo en personas que viven con VIH, a nivel nacional la estimación es de 430,000 persona, de las cuales, el 70% conoce su diagnóstico, el 66% está en tratamiento y el 63% tiene supresión viral, sin embargo, todavía unas 128,000 personas no saben que viven con VIH, y casi la mitad de las personas llegan tarde a la atención, hasta un 46.4%, según el Boletín de Atención Integral de julio-septiembre 2026 de Censida) es decir, con un mayor deterioro inmunológico.

El presupuesto de Salud, aunque es de 1.1 billones de pesos, 10.1% más que en 2026 en términos reales, apenas equivale a 2.8% del PIB, menos de la mitad del 6% que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), al tiempo de que precisó que el reparto de dicho presupuesto mantiene condiciones de desigualdad, pues 7 de cada 10 pesos de salud se destinan a la población con seguridad social. Por cada persona afiliada, el IMSS gastará aproximadamente 8,215 pesos, y el IMSS-Bienestar sólo 4,411.

En contraparte, abundó, el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida y Hepatitis (Censida) tendrá 636.7 millones de pesos, 6.2% más que en 2026 en términos reales, lo que equivale a 58 centavos de cada 1,000 pesos que el país destina a la salud.

Además, el Anexo 33 del presupuesto identifica 1,866.4 millones de pesos del IMSS-Bienestar como recursos destinados a Censida, a lo anterior se suma el hecho de que para la salud sexual y reproductiva, observó una reducción de 3.7% en términos reales y queda 16.3% por debajo de 2019.

Ante ello, AHF México demandó a las autoridades de Salud y de Hacienda evitar recortes presupuestales durante el año, subejercicio, sobreprecios en las compras públicas y la adquisición de equipo, infraestructura, medicamentos e insumos sin la planeación necesaria para su correcta utilización.

Al respecto, sugirió que con el presupuesto aprobado para el 2027, se puede fortalecer la respuesta al VIH, fortaleciendo los diagnósticos y atención a personas con este virus, así como contar con pruebas rápidas de VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) en todos los consultorios de primer nivel, con capacitación del personal de salud para ampliar el tamizaje.

Implementar la estrategia de exclusión voluntaria (opt-out) en todas las áreas de urgencias de los hospitales públicos para ofrecer con consentimiento informado, de manera rutinaria la prueba rápida de VIH a usuarios, y aplicarla salvo que la persona la rechace, aplicar al menos 800 mil pruebas rápidas adicionales en poblaciones clave.Además, es necesario retomar y fortalecer el trabajo comunitario y actualizar al personal de salud en las clínicas especializadas para derribar las barreras del estigma y la discriminación y desplegar todo el potencial de nuestro sistema de salud pública.

Mejorar los servicios médicos, psicológicos, odontológicos y de atención de otras comorbilidades, para elevar la calidad de la atención de las personas que viven con VIH.

Reforzar la búsqueda intencionada de tuberculosis en pacientes con inmunidad comprometida e implementar la profilaxis, fortalecer el trabajo con las organizaciones de base comunitaria para reforzar la información y la prevención combinada, con una mayor disponibilidad de condones y lubricantes, así como duplicar el número de usuarios de profilaxis preexposición (PrEP).

Garantizar la disponibilidad de la profilaxis posexposición al VIH (PEP) las 24 horas en las salas de urgencias de los hospitales públicos, para iniciarla dentro de las 72 horas posteriores a una posible exposición, incluidos los casos de violencia sexual.