Instituto Nacional de Psiquiatría brinda atención a personas con trastornos de la conducta alimentaria

Trastorno de la conducta alimentaria A través de un equipo multidisciplinario, en la Clínica de la Conducta Alimentaria, del Instituto Nacional de Psiquiatría, se brinda atención a todas las personas que vivan con este tipo de trastorno que puede comenzar en la infancia o adolescencia en personas que no se sienten agusto con su imagen, pero pueden tener consecuencias como desnutrición o desarrollo de diabetes en casos de quienes comen sin control (La Crónica de Hoy)

A través de la Clínica de la Conducta Alimentaria, del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” (INPRFM), brinda atención médica especializada de calidad a personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria (TCA), es decir, que tienen comportamientos de alimentación anormales como hacer dietas de forma recurrente, evitar ciertos alimentos por miedo a subir de peso o comer sin control, que pueden acompañarse de complicaciones como obesidad, diabetes tipo 2 o desnutrición”, señaló la coordinadora de dicha Clínica, Julieta Bermúdez Gómez.

Señaló que la tasa de recuperación después de recibir tratamiento va del 50% al 60%, al tiempo que subrayó que este trastorno afecta a personas de todas las edades y géneros, pero con mayor frecuencia inician en la adolescencia y adultez temprana, con lo que, un gran porcentaje de los pacientes que son atendidos en la Clínica está por debajo de los 25 años.

La especialista subrayó que los trastornos de la conducta alimentaria tienen un origen multifactorial, como puede ser, ejemplificó, un factor de riesgo como el sobrepeso desde edades muy tempranas, que puede llevar a que niños o adolescentes con el tiempo desarrollen insatisfacción con su imagen y comenzar con hábitos no saludables para controlar su peso.

También existen aspectos como características de la personalidad de los individuos y, en menor medida, factores biológicos como la genética, que podrían también aumentar el riesgo de desarrollar alguna de estas condiciones, y refirió que la tendencia observada en los trastornos de alimentación es que las mujeres buscan un ideal de cuerpo delgado, mientras que los hombres se interesan por aumentar su muscularidad.

La coordinadora de la Clínica de la Conducta Alimentaria resaltó que los casos que más atienden son trastornos alimentarios no especificados, es decir, que tienen combinaciones de conductas como las observadas en la anorexia nerviosa, en la que se ve restricción alimentaria y desnutrición; o bulimia nerviosa que presenta atracones de comida y conductas compensatorias.

Ante ello, recomendó, es fundamental que desde el hogar se fomente una alimentación equilibrada, con énfasis en buscar hábitos saludables y no un ideal de imagen corporal poco realista.

Para brindar una atención integral a las y los pacientes que acuden a la referida Clínica, se cuenta con un equipo multidisciplinario de expertos en psicología, psiquiatría y nutrición, con el objetivo de ofrecer una atención de calidad y tratamiento completo.

resaltó que en el Instituto Nacional de Psiquiatría, a través de la Clínica de la Conducta Alimentaria, se brinda atención a las personas que vivan con un trastorno de la conducta alimentaria, y el único requisito es tener mínimo 13 años cumplidos, pueden acudir directamente a la institución a solicitar una evaluación de primera vez.