¿Sigue cerrada la México-Querétaro? Reporte y saldo del fuerte accidente de autobuses

Accidente en la autopista México-Querétaro. Este 12 de noviembre se reportó un choque entre tres autobuses a la altura de Coyotepec en la autopista México-Querétaro. (Redes Sociales)

Un fuerte accidente durante la mañana del jueves 12 de noviembre en la autopista México-Querétaro entre tres autobuses ocasionó el cierre total de la circulación en dirección a CDMX.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴 #AutMéxicoQuerétaro, km 93, dirección CDMX. Registra cierre a la circulación por atención del accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). 🔘 Dirección Querétaro, se restablece la vialidad con reducción de carriles y carga vehicular. Toma tus precauciones. Para más información consulta nuestros medios de contacto ☎️ 074 | 𝐗 @CAPUFE. — CAPUFE (@CAPUFE) November 12, 2026

El accidente ocurrió entre los kilómetros 48 y 49 a la altura de Coyotepec en el Estado de México, en donde una carambola ocasionó que los tres autobuses resultaran afectados, entre los que viajaban estudiantes de preescolar y primaria.

Al momento se estiman hasta 27 personas lesionadas y ninguna fallecida.

¿Sigue cerrada la autopista México-Querétaro hoy 12 de noviembre?

De acuerdo a los reportes por parte de CAPUFE en sus canales oficiales, la autopista México-Querétaro con dirección a CDMX se encuentra liberada, aunque con carga pesada, luego del accidente registrado.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠 #AutMéxicoQuerétaro, km 93, dirección CDMX. El accidente ha sido atendido, por lo que se restablece la circulación. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución. Para más información consulta nuestros medios de contacto ☎️ 074 | 𝐗 @CAPUFE. — CAPUFE (@CAPUFE) November 12, 2026

A su vez, CAPUFE también brindó una actualización respecto a la autopista México-Querétaro con dirección a Querétaro, confirmando que se ha reanudado la circulación, aunque con cierre de carriles debido al trabajo de personal haciendo maniobras de grúa para el retiro de las unidades siniestradas.

☑️ ACTUALIZACIÓN. #AutMéxicoQuerétaro, km 91, dirección Querétaro. Se informa a las personas usuarias que se restablece la circulación con reducción de carriles. El personal se encuentra realizando las maniobras de grúa para el retiro de las unidades siniestradas. En la zona se registra carga vehicular intensa. Maneja con precaución. Para más información consulta nuestros medios de contacto ☎️ 074 | 𝐗 @CAPUFE. — CAPUFE (@CAPUFE) November 12, 2026

¿Cuál es el saldo de lesionados por el accidente en la México-Querétaro?

El fuerte accidente registrado este jueves 12 de noviembre de 2026 en la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 49, en el municipio de Coyotepec, Estado de México, dejó un saldo preliminar de 27 personas lesionadas, entre ellas 18 menores de edad, quienes viajaban con destino a una excursión escolar.

#Actualización | De manera preliminar, se reporta que 27 personas lesionadas fueron trasladadas para recibir atención médica tras el accidente registrado en el kilómetro 49 de la autopista México–Querétaro, a la altura del puente de #Coyotepec. https://t.co/Piu6FfkfkG — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) November 12, 2026

El accidente involucró a tres autobuses de pasajeros y un tractocamión, cuyo impacto provocó que una de las unidades terminara volcada. Elementos de Protección Civil, el Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), la Guardia Nacional y cuerpos de emergencia municipales participaron en las labores de rescate y atención a las víctimas.