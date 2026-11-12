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Un choque entre tres autobuses de pasajeros y un tráiler provocó el cierre de la autopista México-Querétaro, a la altura de Coyotepec.

¿Sigue cerrada la México-Querétaro? Reporte y saldo del fuerte accidente de autobuses

Por Daniel Carranza
Imágenes del choque entre tres autobuses en la autopista México-Querétaro este 12 de noviembre.
Accidente en la autopista México-Querétaro. Este 12 de noviembre se reportó un choque entre tres autobuses a la altura de Coyotepec en la autopista México-Querétaro. (Redes Sociales)

Un fuerte accidente durante la mañana del jueves 12 de noviembre en la autopista México-Querétaro entre tres autobuses ocasionó el cierre total de la circulación en dirección a CDMX.

El accidente ocurrió entre los kilómetros 48 y 49 a la altura de Coyotepec en el Estado de México, en donde una carambola ocasionó que los tres autobuses resultaran afectados, entre los que viajaban estudiantes de preescolar y primaria.

Al momento se estiman hasta 27 personas lesionadas y ninguna fallecida.

¿Sigue cerrada la autopista México-Querétaro hoy 12 de noviembre?

De acuerdo a los reportes por parte de CAPUFE en sus canales oficiales, la autopista México-Querétaro con dirección a CDMX se encuentra liberada, aunque con carga pesada, luego del accidente registrado.

A su vez, CAPUFE también brindó una actualización respecto a la autopista México-Querétaro con dirección a Querétaro, confirmando que se ha reanudado la circulación, aunque con cierre de carriles debido al trabajo de personal haciendo maniobras de grúa para el retiro de las unidades siniestradas.

¿Cuál es el saldo de lesionados por el accidente en la México-Querétaro?

El fuerte accidente registrado este jueves 12 de noviembre de 2026 en la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 49, en el municipio de Coyotepec, Estado de México, dejó un saldo preliminar de 27 personas lesionadas, entre ellas 18 menores de edad, quienes viajaban con destino a una excursión escolar.

El accidente involucró a tres autobuses de pasajeros y un tractocamión, cuyo impacto provocó que una de las unidades terminara volcada. Elementos de Protección Civil, el Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), la Guardia Nacional y cuerpos de emergencia municipales participaron en las labores de rescate y atención a las víctimas.

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