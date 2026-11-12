¿Qué pasó en Ocotlán, Jalisco? Reporte al momento del enfrentamiento entre militares y civiles armados

Enfrentamiento entre militares y civiles armados en Ocotlán, Jalisco. Se reportó una persecución y posteriormente disparos de armas de fuego en la colonia Ocotlán en el estado de Jalisco. (Redes Sociales)

Este jueves 12 de noviembre se suscitó un enfrentamiento entre elementos del Ejército Mexicano y civiles armados en el municipio de Ocotlán, Jalisco, donde se reportó una balacera, una persecución y la volcadura de una camioneta.

Los hechos ocurrieron cerca del mediodía en la zona sur del municipio, principalmente en las inmediaciones de las colonias Maravillas y Lázaro Cárdenas, donde habitantes alertaron sobre la presencia de hombres armados y vehículos militares.

¿Qué pasó en Ocotlán, Jalisco, y dónde ocurrió la balacera?

El enfrentamiento se registró alrededor del mediodía de este jueves, cuando elementos del Ejército Mexicano iniciaron una persecución contra sujetos que viajaban en camionetas por calles del sur de Ocotlán.

De acuerdo con información difundida por N+ y Radio Fórmula, el incidente habría comenzado después de que las autoridades detectaran un vehículo con reporte de robo. La persecución se extendió por las inmediaciones de las calles Río Colorado y Río Balsas, en una zona cercana a las colonias Riveras de Zula, Maravillas y Lázaro Cárdenas.

En videos captados por cámaras de seguridad se observa el paso de dos camionetas oscuras a gran velocidad, seguidas por unidades de las Fuerzas Armadas. Una de ellas fue impactada por un vehículo militar y, momentos después, comenzaron a escucharse múltiples detonaciones.

¿Cuál es el saldo de muertos y heridos por el enfrentamiento en Ocotlán?

A las 17:37 horas, la Secretaría de Defensa Nacional mediante X, dio el comunicado sobre el saldo oficial del enfrentamiento, el cual dejó a dos civiles armados fallecidos, a un detenido y a un elemento del Ejército Mexicano y a una civil heridos.

Igualmente, mediante la publicación, mencionan que no han habido registros de bloqueos, ni más agresiones.

El 12 de noviembre de 2026, el Ejército Mexicano repelió una agresión armada en el municipio de Ocotlán, Jalisco. Personal militar fue agredido por civiles armados al atender un reporte sobre un vehículo robado; en el enfrentamiento, dos agresores perdieron la vida y uno más de nacionalidad hondureña fue detenido, asegurándose un vehículo con blindaje artesanal, 1 fusil Barrett Cal. 50”, 1 ametralladora Cal. 5.56 mm, 2 granadas Cal. 40 mm y otras 2 armas largas. Derivado de este evento, una civil y un elemento del Ejército Mexicano resultaron heridos por disparos de los delincuentes, ambos se encuentran estables y fuera de peligro, habiendo recibido la atención médica correspondiente; además, personal del Ejército y de la Guardia Nacional implementaron un despliegue operativo terrestre y aéreo en el área del evento, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, para localizar a los otros responsables que lograron evadirse. Hasta el momento no se han registrado bloqueos, ni más agresiones; el detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones. #NoticiadeÚltimaHora #ComunicadoDePrensa #EjércitoMexicano #FuerzaAéreaMx #GuardiaNacional — @Defensamx (@Defensamx1) November 12, 2026

“Personal militar fue agredido por civiles armados al atender un reporte sobre un vehículo robado; en el enfrentamiento, dos agresores perdieron la vida y uno más de nacionalidad hondureña fue detenido. Derivado de este evento, una civil y un elemento del Ejército Mexicano resultaron heridos por disparos de los delincuentes, ambos se encuentran estables y fuera de peligro”.