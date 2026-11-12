Accidente en la México-Querétaro: captan momento exacto del choque entre tráiler y autobuses

Accidente México-Queretaro Un tráiler y tres autobuses se vieron involucrados en un accidente

Un video de apenas 39 segundos permitió reconstruir la secuencia de un fuerte accidente en la carretera México-Querétaro. En la carambola estuvo involucrado un tráiler y tres autobuses, que transportaban a estudiantes a una excursión.

El accidente ocurrió entre los kilómetros 48 y 49, a la altura de Coyotepec, Estado de México, y provocó el cierre total de la circulación hacia la Ciudad de México durante las labores de emergencia.

El balance preliminar reportó 27 personas lesionadas, entre ellas 18 menores de edad que viajaban en una excursión escolar. Hasta el momento, no se han informado fallecimientos.

En las labores participaron elementos de Protección Civil, el Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), la Guardia Nacional y equipos de emergencia municipales, quienes brindaron asistencia a los afectados y realizaron maniobras de rescate.

Video del accidente en la México-Querétaro muestra cómo ocurrió el choque

Las imágenes difundidas horas después del choque muestran cómo fue el accidente. En la grabación se observa al tractocamión avanzar por el carril central mientras un autobús circula a su costado.

Cuando ambas unidades coinciden, el autobús invade el carril izquierdo y se produce el impacto con el vehículo pesado. A partir de ese momento, el conductor del tráiler pierde el control y la unidad termina volcada dentro del tramo donde se realizan trabajos de construcción.

El video también permite observar cómo otros dos autobuses quedan involucrados en la carambola. Aunque sus conductores alcanzan a frenar, las condiciones de la carpeta asfáltica mojada complican la maniobra y las unidades resultan afectadas en el accidente.

Quedó grabado el momento justo del accidente de hoy en la mañana Km. 49 de la autopista México Querétaro en Coyotepec. @trafico889 @LupitaJuarezH https://t.co/mqth6Pntta — Condorelampago312 (@luismiguelbaraa) November 12, 2026

¿Está abierta la autopista México-Querétaro hoy 12 de noviembre?

De acuerdo con las actualizaciones de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), la circulación hacia la Ciudad de México quedó liberada, aunque persistía una carga vehicular considerable.

En dirección a Querétaro también se reanudó el tránsito, pero con reducción de carriles debido a las maniobras de grúa necesarias para retirar los vehículos siniestrados.

La reapertura de ambos sentidos permitió recuperar parcialmente la movilidad en esta importante vía, aunque los trabajos posteriores al choque mantenían afectaciones para los automovilistas.