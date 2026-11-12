AMACARGA propone reforma histórica al Código Comercial para reconocer legalmente al agente internacional de carga

AMCARGA La Asociación Mexicana de Agentes de Carga (AMCARGA),propone a la Cámara de Diputados una reforma histórica al Código Comercial para reconocer legalmente al agente internacional de carga, para acabar con más de 40 años de operar en un vacío jurídico, y pasar a operar en condiciones de reconocimiento, con registro y obligaciones claras (La Crónica de Hoy)

La Asociación Mexicana de Agentes de Carga (AMACARGA), presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa para reconocer legalmente, con registro y obligaciones claras, la labor del agente internacional de carga, luego de un vacío jurídico de más de 40 años.

La AMACARGA, en coordinación con la Secretaría de Economía y la comisión de Economía de la Cámara baja, presentó ante la Cámara de Diputados la propuesta de modificación al Código de Comercio para la integración, registro y reconocimiento jurídico de la figura del Agente Internacional de Carga, iniciativa, que cuenta con el respaldo del sector exportador e importador nacional, busca reformar los artículos relativos a los actos de comercio y a la intermediación mercantil para incluir por primera vez en la legislación mexicana al agente que hoy mueve más del 60% del comercio exterior de México, pero que no existe jurídicamente.

La propuesta de los agentes aduanales contempla la creación de un Padrón Nacional de Agentes Internacionales de Carga en México, lo cual permitirá brindar confianza a más de 60 mil importadores y exportadores, se combatirá la informalidad y se fortalecerá la competitividad de México ante la revisión del T-MEC 2026.

Además, al brindar reconocimiento jurídico, e integrar al Agente Internacional de Carga como auxiliar del comercio, tal como están reconocidos el agente aduanal, el naviero y el transportista, ya que al día de hoy, la ley menciona transporte, pero no a quien lo articula.

Asimismo, al crear un padrón a nivel nacional a través de la creación de un Registro Nacional de Agentes de Internacionales de Carga a cargo de la Secretaría de Economía, permitirá que sólo puedan operar quienes estén inscritos, siempre que cuenten con RFC activo, domicilio fiscal comprobable y acreditación de conocimientos.

También se propone tomar en cuenta el tema de la responsabilidad y seguridad, de ahí que se establezcan obligaciones y responsabilidades, al tiempo de que, con el objetivo de combatir la informalidad, se evite que cualquier persona con una página de internet o un celular se ostente como agente de carga, debido a que algunas estimaciones señalan que el 35% de la oferta actual opera sin domicilio fiscal, sin contrato y sin seguro.

Al respecto, la Presidenta de AMACARGA, Eva María Muñoz enfatizó que: “estamos en un escenario de volatilidad perfecta: aranceles de hasta 50% a 1,463 fracciones, revisión del T-MEC en 2026, saturación de 9.5% en Manzanillo, y crisis de rutas globales por el Mar Rojo y Panamá. El agente internacional de carga ya no es un vendedor de fletes, es un administrador de riesgos geopolíticos. Pero mientras en EUA existe la FMC, en México no tenemos ley. No podemos pedirle al agente que sea competitivo si no le damos certeza jurídica. Esta reforma es el escudo de las PyMEs”.

En este mismo sentido, estableció que, brindar reconocimiento y certeza jurídica, se verán beneficiados diversos actores importantes del país, como, los importadores y exportadores, al contar con certeza, contrato, seguro y un responsable legal en México, el propio Estado mexicano en materia de recaudación, trazabilidad, combate al contrabando y cumplimiento.

Además se logrará aumentar la competitividad, con una reducción de hasta de un 18% en cuanto a costos logísticos por consolidación profesional y verificación documental previa, evitando demoras y almacenajes, al tiempo de que habrá una mayor seguridad nacional, ya que sólo validados podrán mover carga sensible.

La propuesta, que ya fue presentada por en la comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados, también fue publicada en la gaceta parlamentaria el pasado 9 de noviembre y se espera que sea dictaminada en el presente periodo ordinario.