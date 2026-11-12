Broxel reafirma compromiso con la transparencia y eficiencia en los procesos para suministro de vales

Monederos electrónicos de Broxel

La empresa Broxel reafirmó su compromiso con la transparencia, la eficiencia operativa y el cumplimiento normativo en el proceso de licitación pública mediante el cual obtuvo el contrato para el suministro de vales electrónicos de despensa destinados a trabajadores de más de 200 dependencias y entidades federales.

Asimismo precisó que no ha recibido notificación oficial sobre presuntas irregularidades en contratos en condiciones distintas a las originalmente ofertadas y aseveró que desconoce su procedencia.

No obstante reiteró su disposición a colaborar con las autoridades y los organismos correspondientes, bajo los principios de legalidad, transparencia, rendición de cuentas y compromiso con las familias mexicanas.

La empresa explicó que el contrato para el suministro de vales electrónicos de despensa destinados a trabajadores de más de 200 dependencias y entidades federales se desarrolló bajo el nuevo marco jurídico de adquisiciones públicas, implementado en 2025, y contó con la participación de las áreas consolidadoras y normativas federales, así como de un testigo social encargado de dar seguimiento al proceso.

De acuerdo con su posicionamiento, Broxel presentó la propuesta que ofrecía las mejores condiciones para el Estado, al cumplir con los requisitos legales, administrativos, técnicos y económicosw establecidos.

Asimismo, destacó que su oferta representó una bonificación de más de 480 millones de pesos para el Gobierno Federal.

La compañía señaló que los recursos correspondientes fueron entregados en tiempo y forma a las dependencias beneficiarias, además de asegurar que ha atendido puntualmente los requerimientos y solicitudes formulados por las instituciones involucradas