¿Quiénes sí recibirán aguinaldo además de la Pensión Bienestar en noviembre? (Gobierno de México)

El año ya se está acabando y con ello llegan los últimos pagos del 2026 para los pensionados; además, algunas personas también recibirán su aguinaldo, por lo que podrán disfrutar de un pago doble o hasta triple dependiendo de la pensión que tengan. Aquí te decimos quiénes recibirán su aguinaldo, además de la pensión que les corresponde.

¿Quiénes recibirán aguinaldo además de la Pensión Bienestar?

Las personas que recibirán aguinaldo además del pago de su pensión que les corresponde son los pensionados bajo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

No obstante, solo recibirán aguinaldo los pensionados que estén bajo el Régimen Décimo Transitorio por parte del ISSSTE y los pensionados del IMSS por cesantía de edad o vejez bajo la Ley del Seguro Social de 1973.

Por lo que los adultos mayores que recibirán un pago triple en el mes de noviembre serán los adultos mayores que cuenten con la Pensión del Bienestar y que estén pensionados en alguna de las modalidades antes mencionadas, ya que recibirán el pago de su pensión correspondiente y su aguinaldo.

¿La Pensión del Bienestar paga aguinaldo?

Es necesario mencionar que las personas que solo reciban su Pensión del Bienestar no recibirán aguinaldo de acuerdo a las normas del programa; en consecuencia, no tendrán un pago doble en el mes de noviembre.

La razón por la que la Pensión Bienestar no paga aguinaldo es que se trata de una prestación laboral obligatoria y las pensiones del Bienestar son un programa social; en consecuencia, no contemplan el aguinaldo para los adultos mayores.

¿Qué Pensiones del Bienestar recibirán su pago en noviembre y cuál es el calendario oficial?

En noviembre, los beneficiarios de la Pensión del Bienestar recibirán su último pago bimestral del año. Estas son las pensiones a las que recibirá su pago este mes: Pensión para Adultos Mayores, Pensión Mujeres Bienestar y Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente.

Asimismo, este es el calendario oficial de pago, el cual corresponderá a la primera letra del primer apellido: