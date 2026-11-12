“El Niño” elevaría las temperaturas en México entre mayo y julio de 2027, advierte la UNAM

Fenomeno Climatico El niño

El fenómeno de El Niño podría provocar temperaturas considerablemente altas en México durante la primavera de 2027, con un posible punto máximo entre mayo y julio, además de condiciones de sequía en distintas regiones del país, de acuerdo con el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Jorge Zavala Hidalgo.

El especialista del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) explicó que, mientras durante el invierno se esperan temperaturas inferiores al promedio, principalmente en el norte del territorio nacional, la primavera estará marcada por días más cálidos debido a los efectos de este fenómeno climático.

Ante este panorama, equipos científicos de la UNAM y de distintas dependencias federales elaborarán el Reporte Técnico Seguimiento del evento de El Niño 2026-2027, una serie de documentos bimestrales que buscan proporcionar información para anticipar sus consecuencias y facilitar la toma de decisiones en diferentes sectores.

Zavala Hidalgo detalló que el primer reporte reúne proyecciones sobre temperaturas, precipitaciones y ondas de calor, además de posibles estrategias para adaptar viviendas y espacios de trabajo. También contempla recomendaciones dirigidas a actividades agrícolas y centros de salud, con el propósito de reducir los efectos que podrían presentarse hacia finales de 2026 y durante el primer semestre de 2027.

Reducir lluvias y aumentar ondas de calor

El director del ICAyCC, Michel Grutter de la Mora, señaló que el documento busca atender las preocupaciones de distintos sectores sobre los desafíos que enfrentará México, así como identificar medidas de preparación en ámbitos como la administración del agua, agricultura, protección civil, salud y calidad del aire.

En la elaboración participan especialistas de la UNAM, junto con personal del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Por su parte, la investigadora posdoctoral del ICAyCC, Alejandra Straffon Díaz, recordó los efectos de los tres episodios de El Niño de mayor intensidad registrados desde 1950, correspondientes a 1983, 1998 y 2016, con el propósito de identificar las condiciones que podrían repetirse durante el próximo evento.

Explicó que entre abril y junio del segundo año de esos episodios se registraron temperaturas elevadas y precipitaciones considerablemente bajas en entidades como Oaxaca, Guerrero, Puebla, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala, particularmente durante mayo y junio.

El análisis de esos antecedentes muestra que los eventos intensos de El Niño pueden ocasionar una disminución de las lluvias en las regiones centro-sur y sureste del país, mientras que en el noroeste existe una mayor posibilidad de precipitaciones extremas durante los primeros meses del año. También se prevé una mayor frecuencia de ondas de calor durante la primavera.

Cambios en los patrones climáticos

Entre las posibles repercusiones también se encuentran los incendios forestales y la presencia de sequías, además de un incremento de las temperaturas en el Pacífico mexicano y cambios en las condiciones que favorecen la formación de huracanes.

Gabriela Reséndiz Colorado, responsable de la Unidad de Informática para las Ciencias Atmosféricas del ICAyCC, agregó que el fenómeno también puede generar la presencia frecuente de frentes fríos y vientos intensos en el Golfo de México, por lo que sus efectos no se limitarán al aumento de las temperaturas.

Durante la presentación del reporte, realizada en el auditorio Julián Adem Chahín, el coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, explicó que El Niño tendrá repercusiones en todo el planeta, aunque sus efectos serán distintos dependiendo de las condiciones de cada país y de la preparación de sus gobiernos.

Detalló que este fenómeno modifica la temperatura superficial del aire, las corrientes de viento y los patrones de precipitación, cambios que pueden repercutir directamente en diferentes actividades económicas.

En tanto, el director general del INECC, José Abraham Ortínez Álvarez, indicó que las instituciones deben ajustar sus políticas ante las condiciones previstas. Como ejemplos mencionó los cambios en el uso de fertilizantes ante la posibilidad de menores lluvias, la compra de combustóleo y el eventual incremento en la demanda de energía eléctrica.

Por último, el subgerente de Climatología y Servicios Climáticos del SMN, Alejandro Jair García Jiménez, informó que desde julio pasado se han registrado anomalías de temperatura superiores a los dos grados Celsius, una tendencia que se mantuvo hasta alcanzar 2.7 grados en septiembre, el valor más elevado registrado para ese mes.