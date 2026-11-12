¿Este viernes 13 de noviembre hay clases? Esto es lo que indica el calendario oficial de la SEP

¿Mañana hay clases? el largo descanso de los y las estudiantes también se unirá a la celebración del Buen Fin 2026 que inicia mañana viernes 13 de noviembre.

El mes de noviembre ha consentido a los y las estudiantes de educación básica en México al otorgarles tres megapuentes desde las celebraciones del Día de Muertos este 2026, seguido de la conmemoración de la Revolución Mexicana que se honra cada 20 de noviembre.

No obstante, dado que el día de descanso oficial se recorre al lunes 16 de noviembre, las familias de la comunidad estudiantil mexicana se ha preguntado: ¿mañana habrá clases?, con el objetivo de organizar las actividades del fin de semana al mismo tiempo que desean distinguir este viernes del megapuente programado para el 27 de noviembre.

¿Hay clases mañana viernes 13 de noviembre? Esto señala el calendario SEP 2026-2027

El segundo fin de semana extendido que disfrutarán los y las estudiantes de los niveles preescolar, primaria y secundaria este noviembre de 2026, iniciará mañana viernes 13 de noviembre con la suspensión de clases por registro de calificaciones y la conmemoración de la Revolución Mexicana recorrida al lunes 16 de noviembre, según lo señala el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 2026-2027 emitido oficialmente en julio del año presente.

📚🗓️ ¡Ya está disponible el Calendario Escolar 2026–2027! La SEP publicó el calendario oficial y la SETAB pone a tu disposición la versión gráfica para su consulta. 🏫 185 días efectivos de clase. 📅 Inicio del ciclo escolar: 31 de agosto de 2026. 📲 Escanea el código QR. https://t.co/aTHv89qge8 — Secretaría de Educación (@SETabasco) July 16, 2026

En palabras más simples, ¡felicidades, estudiantes de educación básica, mañana no hay clases!

La suspensión de clases debido al registro de calificaciones se sumará al descanso oficial de la Revolución Mexicana, evento histórico conmemorado cada 20 de noviembre.

No sólo eso, sino que el largo descanso de los y las estudiantes también se unirá a la celebración del Buen Fin 2026 que inicia mañana viernes 13 de noviembre, lo que ha puesto en marcha cientos de planes familiares para aprovechar tanto de la pausa de actividades académicas como de las ofertas en el país.

¿Cuál es el otro megapuente de noviembre? SEP contempla un fin de semana largo a finales del mes

Tras finalizar este descanso extendido a mediados de noviembre, la comunidad estudiantil de educación básica en México volverá a disfrutar de un nuevo megapuente programado del viernes 27 al domingo 29 de noviembre, debido a la la Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

No obstante, a diferencia de los alumnos y alumnas de cada plantel, el personal docente sí cumplirá con su jornada laboral durante el día viernes.