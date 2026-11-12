Armando Ríos Píter va por gubernatura de Guerrero por MC; “Ganarle a Morena está cabrón”.

Ríos Píter al registrarse como precandidato de MC a Guerrero en presencia de Dante Delgado

El exsenador perredista, Armando Ríos Piter buscará la gubernatura de Guerrero para lo cual se registró como aspirante a precandidato de Movimiento Ciudadano (MC) este jueves y aunque reconoció que será complicado ganarle a Morena si se mantienen las actuales condiciones, consideró que es posible vencer al partido oficialista en uno de sus principales bastiones.

“Ganarle a Morena está cabrón pero le vamos a ganar…”, aseveró

Sin embargo recalcó que “no hay votos fijos sino la posibilidad de que la gente sueñe que puede construir una realidad diferente. Por eso estoy convencido que el equipo que está aquí va a sembrar”.

En compañía del fundador del partido naranja, el llamado “Jaguar” reveló que tomó la decisión de participar en la elección después de una reunión con el exgobernador Héctor Astudillo Flores y los dirigentes nacionales de MC, Jorge Álvarez Máynez y Dante Delgado Rannauro.

Ex aspirante a la gubernatura Guerrero en 2015, Ríos Piter adelantó que buscará establecer acuerdos con otras fuerzas políticas para ampliar sus posibilidades en la elección de 2027, aunque aclaró que todavía no existe una estrategia definida.

“Las campañas se hacen casa por casa, al pueblo le vamos a decir que es libre y que no tiene que 1estar deprimido, porque tenga una dádiva o un programa”, estableció

Explicó que mantiene relaciones con integrantes de distintos partidos y que buscará acercamientos con actores políticos que puedan incorporarse a su proyecto, incluidos militantes de Morena.

Ríos Piter convocó a salir a hacer una precampaña sólida, digna, de trabajo y que va a sembrar el triunfo electoral el próximo 2 de junio.

Dijo que los guerrerenses necesitan reencontrarnos con un Guerrero de lucha, de trabajo, que sueña con ser feliz.

Ríos Pïter se enfrentará a la senadora con licencia, Beatriz Mojica, quien ganó la encuesta interna para convertirse en la coordinadora estatal de ese partido a Guerrero y posteriormente se convertirá en la candidata guinda a ese gobierno.

En tanto el presidente de la Comisión nacional de Convenciones y Procesos internos de MC, Dante Delgado recalcó que ese partido es el único que está cumpliendo en tiempo y forma con la legislación local y federal.

“Otras fuerzas políticas hacen promoción anticipada de sus posibles candidaturas”, reprochó

Aseveró que para Movimiento Ciudadano el tiempo establecido en la ley es el suficiente para lograr alcanzar los tiempos formales de precampaña, intercampaña y campaña.