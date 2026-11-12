¿Dónde está #LordPistolas? Lo último que se sabe del hombre que agredió a un repartidor en Xoco (Redes Sociales)

Luego de que se viralizara un video grabado por la cámara de un repartidor de aplicación, donde quedó registrado el momento exacto en que fue amenazado de muerte con un arma de fuego, se dieron a conocer nuevos detalles sobre el caso y la identidad del presunto responsable, apodado en redes sociales como “Lord Pistolas”.

¿Cómo surgió el conflicto con el repartidor?

El trabajador de entregas, identificado como Jorge MV, relató los momentos de tensión en los que su integridad corrió peligro mientras cumplía con su jornada laboral.

De acuerdo con su testimonio, siguió al pie de la letra los protocolos de entrega establecidos por la plataforma.

Una vez concluido el tiempo de tolerancia para recibir el pedido, los clientes salieron a realizar el pago en efectivo y comenzaron a insultarlo.

Mientras la mujer lo intimidaba asegurando que reportaría su cuenta para que lo despidieran, su pareja sacó un arma de fuego y lo amenazó de muerte, escena que fue captada gracias a la cámara montada en el casco del motociclista.

¿Quién es “Lord Pistolas”?

A raíz de las denuncias en plataformas digitales y la información filtrada por internautas, el agresor fue identificado como Kevin Martínez Velasco, quien vestía un conjunto negro y lucía un tatuaje de estilo tribal en el brazo izquierdo al momento de la agresión.

Según los datos compartidos en redes, el hombre se desempeña como gerente general de operaciones en una distribuidora y suele acudir a un gimnasio ubicado en la zona de Mítikah.

Asimismo, habitantes de un edificio en la colonia Xoco y vecinos de una unidad habitacional en la colonia Del Valle, ambas demarcaciones de la alcaldía Benito Juárez, señalaron que Kevin cuenta con antecedentes de comportamiento conflictivo y violento dentro del inmueble.

¿Cuál es la postura de la Secretaría de Seguridad Ciudadana?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que ya mantiene abierta una investigación por la agresión con arma de fuego cometida contra el repartidor durante su turno laboral.

La situación escaló rápidamente cuando un grupo de repartidores acudió a protestar a las afueras del complejo habitacional para exigir justicia, movilización que derivó en un despliegue policial de la SSC, además de destrozos en la caseta de vigilancia y en la vivienda del presunto agresor.