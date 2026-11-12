Sheinbaum participará en cumbre de APEC en China; México prepara su presidencia para 2028

Marcelo Ebrard presenta agenda de México en APEC 2026

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presentó los detalles de la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, que se realizará en Shenzhen, China, del 17 al 19 de noviembre, encuentro que tendrá un significado especial para México debido a que el país fue elegido por unanimidad para encabezar el organismo y organizar la cumbre de líderes en 2028.

Durante la conferencia matutina, Ebrard explicó que la APEC fue fundada en 1989 y reúne a 21 economías de Asia y el Pacífico, entre ellas Estados Unidos, China, Japón, Canadá, Australia, Corea, Chile, Perú y México. En conjunto, representan alrededor del 60 por ciento del Producto Interno Bruto mundial y la mitad del comercio global, por lo que constituye uno de los principales espacios para discutir las reglas económicas y comerciales internacionales.

El funcionario señaló que la presencia de México en este foro es relevante ante los cambios en el comercio mundial y la necesidad de participar en las decisiones sobre inversión, producción y crecimiento económico. Recordó que el país ocupa el décimo lugar entre las potencias exportadoras y destacó que su elección para presidir la APEC en 2028 refleja el reconocimiento internacional a México.

Sheinbaum hablará ante empresarios de las 21 economías

Como parte de su agenda en Shenzhen, considerada la capital tecnológica de China, la presidenta será oradora principal ante el Consejo Asesor de Negocios de la APEC, integrado por más de mil empresarios de las 21 economías participantes.

Ebrard destacó que la mandataria tendrá una intervención relevante en este encuentro, pues será una de las pocas jefas de Estado que dirigirán un mensaje durante la sesión plenaria. Entre los participantes previstos para ese espacio también se encuentra el presidente de China, Xi Jinping.

Además, Sheinbaum participará en la plenaria de líderes, en la que los representantes de las economías integrantes abordarán la construcción de una comunidad de Asia-Pacífico orientada a la prosperidad compartida. El objetivo será encontrar mecanismos de cooperación frente a las diferencias políticas y las tensiones comerciales que existen entre los participantes.

México prepara la cumbre de líderes de 2028

El secretario de Economía adelantó que la visita también permitirá avanzar en los preparativos para que México sea sede del encuentro en 2028, cuando asumirá la presidencia del foro y recibirá a los mandatarios de las economías participantes.

Como parte de la agenda, se prevén reuniones bilaterales con distintos países, entre ellos China, Canadá, Australia y Vietnam. Ebrard aclaró que algunos de estos encuentros todavía estaban por confirmarse, aunque señaló que existe interés de diversas naciones por conversar con la presidenta y fortalecer sus relaciones con México.

El funcionario también indicó que los integrantes de la APEC representan el 52 por ciento de la inversión extranjera directa que llega al país. Por ello, consideró que la participación mexicana en el foro permitirá fortalecer los vínculos económicos y comerciales con una región estratégica.