Muere profesor en las instalaciones del CCH Sur de la UNAM

Fallece profesor dentro de las instalaciones de CCH Sur. Israel González Villegas es el nombre del profesor fallecido dentro del plantel del CCH Sur de la UNAM.

Este jueves, los canales oficiales del CCH Sur confirmaron que el miércoles 11 de noviembre falleció dentro de las instalaciones Israel González Villegas de 50 años, profesor de Educación Física y coordinador deportivo del plantel a cargo de los equipos representativos de voleibol varonil y femenil.

De acuerdo con la Dirección del CCH Sur, tras conocerse el fallecimiento se activaron los protocolos correspondientes y se notificó a las autoridades para realizar las diligencias necesarias. No se ha emitido información sobre las causas de su muerte.

¿Quién era Israel González Villegas, profesor del CCH Sur?

Israel González Villegas fue un profesor de Educación Física y coordinador deportivo del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur. Nacido el 2 de febrero de 1976, el docente tenía 50 años al momento de su fallecimiento y contaba con una trayectoria de más de 23 años como académico de la Universidad Nacional Autónoma de México.

De acuerdo con registros de la UNAM, Israel González Villegas tenía estudios de doctorado y desempeñaba funciones docentes dentro del CCH Sur, donde impartía clases principalmente en el turno matutino y estaba vinculado con la coordinación de las actividades deportivas del plantel con los equipos representativos de voleibol varonil y femenil.

En los XXIII Juegos Deportivos Escolares de Educación Media Superior 2026, los equipos de voleibol bajo su coordinación obtuvieron resultados destacados, entre ellos el tercer lugar del conjunto varonil y el cuarto puesto del equipo femenil.

Tras confirmarse su muerte, estudiantes y exalumnos comenzaron a compartir mensajes de agradecimiento, en los que recordaron su participación en competencias deportivas y el acompañamiento que brindó durante su formación.

La Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades lamenta el sensible fallecimiento del profesor Israel González Villegas, quien formaba parte de nuestra comunidad en el plantel Sur. Descanse en paz. https://t.co/2Rt1ev589Z — CCH UNAM (@CCHUNAM) November 12, 2026

¿Se suspendieron las clases en el CCH Sur tras la muerte del profesor?

A pesar del fallecimiento de Israel González Villegas dentro de las instalaciones del CCH Sur, las autoridades universitarias no anunciaron una suspensión general de clases.

En redes sociales, compañeros de trabajo y antiguos alumnos destacaron su compromiso con la enseñanza, su cercanía con los jóvenes y su contribución al desarrollo de las actividades deportivas del CCH Sur.

La UNAM reiteró su solidaridad con los familiares del docente y solicitó a la comunidad mantenerse atenta a los canales institucionales, mientras continúan las diligencias para determinar las circunstancias del fallecimiento.