Reconoce titular de Energía problemas en Refinería Dos Bocas, pero “se le ha satanizado mucho”

La secretaria de Energía, Luz Elena González durante su comparecencia en el Senado

La secretaria de Energía, Luz Elena González, reconoció que Dos Bocas “si ha tenido problemas” pero acusó que “se le ha satanizado mucho” pues gracias a la producción de esa refinería se logró contener la inflación y no se incrementó el precio de los energéticos como en el resto del mundo.

“Si ha tenido problemas pero en el arranque de cualquier refinería se presentan problemas”, admitió

La secretaria de energía defendió ante senadores, la operación de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, al asegurar que actualmente procesa más de 270 mil barriles diarios y que su producción ha contribuido a reducir la dependencia de combustibles importados y evitar incrementos en los precios de las gasolinas y el diésel en México.

“Aquí no se dio el incremento de precios que se dio en Europa y que se dio en los Estados Unidos por los combustibles, aquí controlamos la inflación debido a que fortalecimos a Petróleos Mexicanos y estamos produciendo más combustibles”, defendió.

Sin embargo evadió responder los cuestionamientos del coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda sobre el deslinde de responsabilidades y sanciones por el derrame de petróleo de Petróleos Mexicanos (Pemex) ocurrió en febrero pasado en el Golfo de México que afectó miles de kilómetros del litoral y a miles de familias en la costa de Veracruz.

La funcionaria también confirmó que se mantendrá el subsidio de 90 mil 400 millones de pesos contemplado para el 2027 a las tarifas eléctricas domésticas en beneficio de las clases populares.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Energía del Senado, como parte de la Glosa del Segundo Informe Presidencial, la funcionaria sostuvo que la política energética del actual gobierno permitió que México enfrentara la volatilidad internacional de los precios de los combustibles sin trasladar sus efectos directamente a los consumidores.

En respuesta a los cuestionamientos sobre el desempeño de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la rentabilidad de sus operaciones frente a las compañías privadas, González Escobar reconoció que la petrolera requiere de asociarse con empresas privadas pues no tiene experiencia en exploración de aguas profundas.

Ello –recalcó-- no implica ceder soberanía pero necesitamos acompañamiento, tal vez un método mixto.

La titular de Energía intentó desactivar la ola de críticas que pesan sobre Dos Bocas y si bien reconoció que está por debajo de su nivel de producción proyectada, lo atribuyó a que todas las refinerías nuevas pasan por esa situación.

En ese contexto reconoció que Dos Bocas aún no llega a las proyecciones estimadas pues procesa más de 270 mil barriles diarios, frente a una capacidad máxima proyectada de 340 mil barriles pero aún así es la refinería Olmeca que actualmente procesa más combustibles en el país.

Reconoció que la instalación ha enfrentado problemas durante su puesta en marcha, pero sostuvo que son dificultades propias del arranque de una refinería de esa magnitud y aseguró que su producción se incrementa gradualmente.

“Si no estuviera produciendo los 270 mil barriles sí hubiera afectado la inflación en este país”, afirmó al defender la importancia de Dos Bocas para la estrategia de soberanía energética.

Luz Elena González aseguró que gracias a que se ha recuperado la rectoría del Estado, con empresas públicas fuertes, y que se ha privilegiado la transición y la justicia energética, la crisis que se está viviendo a nivel internacional no la han sufrido de manera directa las y los mexicanos.

“Aquí no se dio el incremento de precios que se dio en Europa y que se dio en Estados Unidos por los combustibles. Aquí controlamos la inflación debido a que fortalecimos a Petróleos Mexicanos y estamos produciendo más combustibles; las metas ya están planteadas y los resultados ya son tangibles”, agregó.

Destacó que se renovó la estrategia para estabilizar el precio de la gasolina, el cual se mantiene por debajo de los 24 pesos por litro, a lo que se unieron de manera voluntaria y solidaria 13 mil 65 estaciones de servicio.

Por otra parte, también se dio un acuerdo con las empresas gasolineras para mantener el precio del diésel por debajo de 27 pesos por litro, con la participación de ocho mil 983 estaciones, además de que las tarifas eléctricas se han mantenido por debajo del incremento generalizado de precios en estos dos años.

En términos reales-- refirió -- la energía eléctrica para las familias “es hoy sensiblemente más barata”.

DEUDA DE PEMEX

Aseguró que, al tercer trimestre de 2026, la deuda financiera de Pemex se ubicó en 77 mil 600 millones de dólares, manteniéndose en niveles históricamente bajos, tras una reducción de nueve por ciento con respecto a 2025, pero del 27 por ciento con respecto a 2018, lo que sitúa a la empresa hoy en su nivel más bajo desde 2014.

Además, se avanza en el cumplimiento de los compromisos con proveedores y contratistas pues en los últimos 21 meses se han cubierto pagos por 952 mil millones de pesos, gracias a lo cual se ha reactivado la cadena productiva de todo el sector y se han mejorado la proveeduría de la empresa en general.

“Con esto, Pemex ha comenzado a recuperar la confianza en los inversionistas y en febrero volvió al mercado local de capitales con la colocación de 31 mil 500 millones de pesos en certificados bursátiles”, añadió González Escobar.

La funcionaria precisó que, además, se busca incrementar las capacidades de la petrolera nacional para atender la dependencia del gas importado, lo cual representa uno de los más importantes retos del sector, pues 75 por ciento de ese combustible proviene de los Estados Unidos y 93 por ciento se extrae con la técnica de fracking.

Explicó que el comité de científicos y expertos creado por instrucción de la Presidenta de la República para estudiar el potencial extractivo del gas natural en yacimientos no convencionales, recomendó a Pemex verificar su presencia en las cuencas Sabinas-Burro-Picachos, en Coahuila y Nuevo León, y Burgos, en Tamaulipas.

“No permitiremos que se afecte el agua para consumo humano y cualquier actividad exploratoria tiene que realizarse con el mayor cuidado con base en la evidencia científica y de la mano con las comunidades locales”, recalcó