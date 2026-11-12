Sheinbaum y Sánchez estrechan lazos ante la amenaza de un gobierno de PP y Vox en España

Relaciones México-España Pedro Sánchez aborda con Claudia Sheinbaum los resultados de la XXX Cumbre Iberoamericana y la relación entre España y México, este jueves (Moncloa)

El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pusieron en valor este jueves la relación entre ambos países durante una videollamada, cuando faltan cuatro meses para que se cumplan 50 años del restablecimiento de relaciones diplomáticas y en vísperas de que arranque, este viernes, la campaña para las elecciones en España del 29 de noviembre.

Según informó el Palacio de la Moncloa (sede del Ejecutivo español), ambos dirigentes conversaron sobre los acuerdos alcanzados en materias comunes durante la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada la semana pasada en Madrid, a la que la mandataria mexicana no asistió y donde México estuvo representado por su canciller, Roberto Velasco. También hablaron sobre la declaración conjunta adoptada en la reunión.

Sánchez resaltó la relevancia de las relaciones entre ambos líderes progresistas y el apoyo internacional que ejercen en defensa de la democracia y el multilateralismo, materializado este año en Barcelona durante la IV Reunión “En Defensa de la Democracia”, según el comunicado.

Por su parte, Sheinbaum compartió en su conferencia matutina que hablaría con el presidente del Gobierno de España, pero no dio a conocer ningún detalle sobre los temas que abordaría con Sánchez. México y España han descongelado sus relaciones en los últimos meses gracias a los gestos de acercamiento mutuos de Sánchez, Sheinbaum y del rey Felipe VI.

Sheinbaum y Sánchez han logrado dejar atrás las tensiones que se originaron durante el sexenio del antecesor y mentor político de la presidenta mexicana: Andrés Manuel López Obrador. La polémica carta de 2019, en la que el tabasqueño exigió disculpas a la Casa Real por los desmanes cometidos durante la Conquista, hizo que la relación llegara a su punto más bajo.

El fantasma de la ultraderecha colonialista

La llegada al poder de Sheinbaum fue clave para lograr el deshielo y el buen momento que atraviesan las relaciones entre dos países con fuertes lazos históricos, afectivos, culturales y comerciales.

El canciller mexicano celebró recientemente que la relación con España atraviesa «uno de sus mejores momentos» y destacó el trabajo en marcha con su homólogo español, José Manuel Albares, para «profundizar» la colaboración.

Sin embargo, si Sánchez pierde las elecciones y se forma un gobierno integrado por el conservador PP y el ultraderechista Vox, que defiende la heroicidad de los conquistadores y niega los crímenes cometidos en nombre de la Corona española, las relaciones entre México y España podrían volver a su punto más bajo.

La conversación entre el socialista Sánchez y la morenista Sheinbaum tuvo lugar a unas horas de que comiencen formalmente las campañas en España, con las encuestas anunciando desde hace meses que el oficialista Partido Socialista (PSOE), de Sánchez, podría perder las elecciones, tras el desgaste natural de ocho años en la Moncloa, las causas judiciales que afectan a su entorno y el posible coste electoral del mortal choque de trenes.

Lula viaja a España para apoyar a Sánchez

Sheinbaum no tiene previsto involucrarse en la campaña española, pero quien sí lo hará es el presidente de Brasil, Lula da Silva, cuya remontada en segunda vuelta y victoria en las recientes elecciones fueron vistas como una proeza histórica en todo el mundo.

Fuentes del Gobierno español informaron este jueves de que Lula hará una escala en España el próximo lunes, 16 de noviembre, de regreso de su viaje de Estado a Filipinas, adonde viajará tras participar en la cumbre del clima COP31 de Antalya (Turquía).

El presidente brasileño mantendrá un encuentro con su homólogo español en el Palacio de la Moncloa y probablemente participará en un mitin de apoyo al candidato Sánchez.