Sheinbaum y Pedro Sánchez valoran en videollamada la relación México-España

La Presidenta Claudia Sheinbaum y el Jefe de Gobierno de España, Pedro Sánchez, durante su encuentro en Madrid en abril pasado (Especial)

Relación México-España — La presidenta Claudia Sheinbaum, y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, sostuvieron este jueves una videollamada en la que abordaron la relación entre ambos gobiernos y los resultados que arrojó la XXX Cumbre Iberoamericana que se llevó a cabo en días pasados en Madrid, así como los 50 años del restablecimiento de sus relaciones diplomáticas que se cumplen en el 2027.

El Palacio de la Moncloa, sede del Gobierno español, informó a través de un comunicado sobre esta conversación en la que ambos mandatarios hablaron sobre los acuerdos alcanzados en materias comunes en la reciente Cumbre Iberoamericana, a la que Sheinbaum no puso asistir por problemas de agenda, pero a la que asistió en su representación el secretario de Exteriores, Roberto Velasco.

El Jefe de Goibierno español resaltó la relevancia de las relaciones bilaterales y el apoyo internacional que ejercen en defensa de la democracia y el multilateralismo, materializado en Barcelona este año en la IV Reunión “En Defensa de la Democracia”, subraya el mensaje de la Moncloa.

La conversación por videollamada entre Sheinbaum y Pedro Sánchez (lamoncloa.gob.es)

Asimismo, destacó que el próximo año, en 2027, se cumplen 50 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre España y México, lo que resalta la importancia de la diplomacia cultural entre ambos pueblos.

En la misma línea, Pedro Sánchez citó que la Biblioteca Nacional acoge la exposición “México: tierra de acogida. Arte del exilio y diálogos de ultramar”, una muestra que pone en valor la acogida mexicana del exilio republicano y la contribución de los exiliados españoles a la vida cultural, académica y científica de México.

Como antecedente de la hermandad entre ambos gobiernos, está la recepción que dio la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional a finales de junio pasado al rey de España, Felipe VI, lo que representó la normalización de las relaciones entre ambos países.

Además, abrió la puerta a una nueva etapa de cooperación, después de varios años de tensiones diplomáticas originadas por la petición del Gobierno mexicano de que la Corona española pidiera disculpas por los agravios cometidos durante la Conquista.

En este marco, el canciller Roberto Velasco, celebró recientemente que la relación con España atraviesa “uno de sus mejores momentos” y destacó el trabajo en marcha con su homólogo español, José Manuel Albares, para “profundizar” la colaboración.

La Crónica de Hoy 2026