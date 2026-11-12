Caravana con más de 2 mil migrantes avanza en Chiapas rumbo al norte del país

La Caravana migrante que busca llegar a la frontera con EU se encuentra en Huixtla, aún en suelo chiapaneco (Especial)

Caravana migrante — Una caravana migrante con más de 2,000 personas de Centroamérica en su mayoría de Honduras, 80 por ciento, y el restante 20 por ciento de Nicaragua, Guatemala y El Salvador denominada “Dios con nosotros, el Señor nos protege”, reanudó su recorrido hacia el norte del país, luego de permanecer desde el pasado lunes en el Parque 5 de Mayo, en Huehuetán, en Chiapas con destino a la frontera con Estados Unidos.

El grupo salió de Tapachula el pasado martes y luego de hacer una escala este jueves en Huixtla, se busca seguir la ruta para avanzar fuera de territorio chiapaneco.

Varios migrantes que encabezan este contingente informaron que en Honduras ya se organiza una nueva caravana que tendrá mayores dimensiones y que podría llegar en los próximos días a esta región de Chiapas para sumarse a este grupo de avanzada.

Aunque no hay una confirmación oficial sobre la magnitud ni la fecha de llegada de este nuevo grupo, las autoridades migratorias en México ya se encuentran en alerta en la zona del Soconusco, una de las principales puertas de entrada del sur del país y principal conexión con Centroamérica.

Autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) refieren que durante su estancia y salida de Huehuetán, los migrantes han recibido atención y acompañamiento de elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva, Guardia Nacional, Guardia Estatal Preventiva, Policía Municipal, Protección Civil Municipal y personal de salud.

La Crónica de Hoy 2026