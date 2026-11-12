Formaliza Morena petición en San Lázaro para crear comisión que investigue elección del 2006

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel junto al coordinador Ricardo Monreal en San Lázaro

Como lo anunció, la dirigencia nacional de Morena acudió a la Cámara de Diputados para solicitar de manera formal a su bancada la creación de una comisión especial para investigar la elección presidencial de 2006 donde Andrés Manuel López Obrador perdió la presidencia de la República con el panista, Felipe Calderón.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel recalcó que no buscan venganza ni la judicialización del caso, sino que se conozcan los detalles y la verdad de esa a elección a partir de los dichos del ex presidente Vicente Fox quien en una entrevista presuntamente aceptó que intervino para hacer ganar a Calderón.

“Nuestro interés no es judicializar un proceso. Sé que eso es lo que le preocupa a la derecha, pero no somos iguales. Nuestra responsabilidad es con la historia para que nunca más se repita un proceso antidemocrático”, expresó

En su oportunidad, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, recordó que tienen los votos necesarios para aprobar la creación de dicha comisión más allá de si la oposición respalda o no esta iniciativa.

El zacatecano confió en que reciba el apoyo de la oposición pero aclaró que si no lo respaldan, Morena dará “luz verde” a la creación de esta comisión con sus votos.

“Si no acompaña algún grupo de oposición, lo lamentamos mucho, ojalá y sí nos acompañen para que todos conozcamos la verdad jurídica, pero si no acompañara un partido, es su voluntad y es su autonomía, y nosotros no cuestionaremos una decisión de ellos”, sentenció

Los morenistas desestimaron las propuestas de la oposición para crear al mismo tiempo otras comisiones que investiguen la elección del 2024 ante las sospechas que, existen sobre posibles irregularidades en el conteo de votos, la utilización de algoritmos digitales para modificar resultados y la actuación de las autoridades electorales sobre todo en las que encabezó Guadalupe Taddei.

El dirigente nacional del PRI, Allejandro Moreno, sostuvo que, si existe la intención de investigar el proceso electoral de 2006, como se ha planteado desde Morena, también deben revisarse los comicios de 2018 y 2024, particularmente este último, en el que afirmó que pudieron haberse utilizado mecanismos tecnológicos para alterar la contabilización de los sufragios y favorecer al partido en el gobierno.

En conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, Montiel Reyes señaló que esta iniciativa surge a partir de las recientes declaraciones del expresidente Vicente Fox, quien reconoció su intervención en el proceso electoral de 2006 para beneficiar a su partido, Acción Nacional (PAN).

“Hice que gane, ganará Calderón, aunque no es muy democrático decir eso, pero yo me dije a mí mismo que la sucesión en el país, debiera quedar en las mismas manos de mi partido político, llegué a decir públicamente que yo no entregaría el poder, salvo a un presidente electo del PAN, si me hubiera tocado de otro partido, Andrés Manuel López Obrador, no le hubiera entregado la banda presidencial”, afirmó Fox, el pasado 3 de noviembre.

Montiel l reiteró que Morena mantendrá su compromiso con la democracia, la verdad histórica y la defensa de la voluntad popular, para que nunca más se permita que los intereses de unos cuantos estén por encima de la decisión del pueblo de México.