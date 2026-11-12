De rastreo satelital a endoscopios láser: así usan la tecnología para el combate al huachicol de agua en México

Huachicol de agua en México

El robo de agua en México se ha consolidado como un problema de seguridad nacional al ser considerado un problema de crisis social y ambiental, impulsado por la escasez hídrica y la participación de grupos criminales que lucran con el vital líquido. En los últimos dos años autoridades de los tres niveles de gobierno han puesto en marcha operativos para frenar este delito y para ello han echado mano de lo último en tecnología, como rastreo con satélite, tecnología geoespacial con inteligencia artificial, drones, georradares, robots subterráneos para inspección de tuberías y endoscopios con láser.

En el país los patrullajes para detectar tomas clandestinas y explotación ilegal de pozos se ha intensificado desde 2024 a la fecha, debido a la escasez del vital líquido en zonas donde el agua debería llegar sin problema y al ser detectadas irregularidades como poca presión para llegar a los domicilios, el desvío en las redes de agua, y la venta de ésta por organizaciones criminales que lucran con su extracción.

Derivado de este problemas, en varias regiones del país se ha echado mano de tecnología de última generación para frenar este delito, por lo que desde municipios, gobiernos estatales y el Gobierno Federal a través de la Conagua, se coordinan para usar información satelital, drones, georradares, robots subterráneos para inspección de tuberías y endoscopios con láser que han dado resultados positivos y que además de ayudar a la clausura de tomas clandestinas o a la identificación de averías en la red conductora del vital líquido, han permitido desarticular a grupos delictivos que habían visto en el Huachicol del agua un fructífero negocio.

Aunque el problema de huachicol del agua a nivel nacional se visibilizó con fuerza desde la implementación de la Ley de Aguas Nacionales de 1992, para comenzar con su registro estadístico y documental por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), fue a inicios de la década de 2010 cuando se vigilaron con mayor rigor las operaciones de las concesiones y el rastreo por robo del vital líquido.

Registros

Los primeros reportes oficiales de tomas clandestinas de agua por parte de la Conagua comenzaron a contabilizarse de manera formal en el país en el 2012 y para el 2018 ya tenía en registro al menos 2,280 tomas clandestinas en varias regiones del país, principalmente en Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco.

La plataforma de investigación de América Latina, Connectas, reportó que desde 2019 y hasta septiembre del 2022 las autoridades federales, con base en información de los estados del país, detectaron 131,603 tomas clandestinas en ductos de agua públicos en 239 municipios del país.

Sin embargo, el fenómeno del “huachicol de agua” comenzó a ser fiscalizado mediante tecnología automatizada desde 2024, por lo que la mayoría de las miles de tomas clandestinas se detectaron en años anteriores mediante operativos realizados por tierra, a partir de denuncias ciudadanas o por sobrevuelos de corporaciones de seguridad.

Para hacer frente a este problema de seguridad nacional, autoridades han aposado por el uso de tecnología de última generación para detectar el robo de agua frenar y fugas en las redes hidráulicas, por lo que desde 2024 a la fecha se utilizan satélites, drones, tecnología geoespacial con inteligencia artificial, georradares, robots para inspección de tuberías y endoscopios con láser.

Huachicol de agua en México

Tecnología

Desde junio de 2024, se utiliza la plataforma israelí Asterra, operada por la empresa mexicana Integrored, y diseñada originalmente para buscar agua en el planeta Marte. El sistema de esta tecnología que también se aplica en 64 países, se sustenta en satélites de Radar de Apertura Sintética (SAR) combinados con algoritmos de Inteligencia Artificial para captar humedad inusual en el subsuelo y rastrear tomas clandestinas o fugas no visibles.

En el país se ha desplegado en sistemas hidráulicos de ciudades con problemas de agua como Puebla, Ciudad Juárez, Saltillo, Salamanca, Celaya e Irapuato, siendo en esta última ciudad donde un reporte revela que en tres meses identificó más de 2,000 tomas clandestinas y 793 fugas ocultas.

Otra de las herramientas utilizadas son los drones, que permiten vigilar tramos de acueductos o canales alejados donde el personal en tierra no puede acceder con facilidad. Además m están equipados con visión infrarroja para detectar cambios de temperatura en el suelo, lo que delata fugas de agua ocultas o excavaciones recientes para tomas clandestinas, lo que a su vez evita exponer a personal y autoridades en tierra ante criminales que controlan los pozos o tomas clandestinas ilegales.

Los drones han sido utilizados en el Operativo Caudal, en el Estado de México, donde participan el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional; otros estados donde se usa esta tecnología son Morelos, Michoacán, Coahuila, Guanajuato y Tamaulipas.

Huachicol de agua en México

Herramientas

El Georradar 1500 o Ground Penetrating Radar, es otra herramientas que está activa para detectar tomas clandestinas y funciona a partir de ondas electromagnéticas hacia el subsuelo para generar una radiografía que localiza tuberías rotas, oquedades y conexiones no registradas sin necesidad de excavar. Esta tecnología se ha utilizado en el municipio mexiquense de Ecatepec, para detectar desvíos del vital líquido y extracción ilegal de agua.

Otro de los juguetes de última generación que se han sumado al combate al huachicol del agua son los robots de inspección de tuberías, que son dispositivos móviles remotos equipados con cámaras de video y sensores láser ingresan al interior de los ductos de agua potable o drenaje para identificar deformaciones, obstrucciones, fisuras y derivaciones clandestinas sin necesidad de excavar y que ya operan en Ciudad de México y Estado de México.

Entre los beneficios de estos robots es que se pueden mover en tuberías medianas y grandes, desde los 100 milímetros hasta más de 2 metros de diámetro, se manipulan a distancia a través de tabletas o consolas conectadas por cable o Wi-Fi, recorren hasta más de 300 metros dentro del conducto, detectan grietas, fisuras, colapsos, raíces, acumulación de lodo y grasa mediante cámaras con movimiento de 360 grados y zoom, almacena videos y emitir informes técnicos.

Otra de las novedades es la introducción de los endoscopios láser y robots con cámara, que se han convertido en una de las tecnologías claves para combatir el robo de agua y el huachicoleo.

Huachicol de agua en México

Beneficios

Estos equipos permiten inspeccionar el interior de tuberías subterráneas o de difícil acceso sin necesidad de excavar. Aunque esta tecnología no disparan un “láser para cortar”, el término láser se refiere a la integración de perfiladores láser de medición, es decir, que escanean deformaciones e inserciones ilegales en alguno de los tubos por los que entra o a sistemas de localización guiada de alta precisión.

Uno de los atractivos de estos endoscopios es que cuentan con una sonda que emite una frecuencia detectable desde la superficie, lo que permite saber el punto exacto bajo tierra donde se conectó una toma clandestina, lo que ayudará a ubicar el punto para su clausura.

Otro instrumento que también ha sido importante en el combate de este delito es el geófono, aparato que funcionan como un estetoscopio de alta sensibilidad con el que se puede “escuchar” el sonido del agua cuando sale a presión a través de una fisura o una toma ilegal en el subsuelo. El operador se desplaza por la superficie o trazo de la tubería colocando el sensor en puntos específicos; amplifica el sonido de la fuga para determinar que el punto de mayor intensidad o volumen corresponde al lugar de la rotura para captar vibraciones directamente de la materia sobre el suelo, asfalto, metal, PVC, entre otros.

El correlador acústico, es un dispositivo electrónicos de alta precisión para localizar fugas de agua en tuberías a presión sin necesidad de realizar excavaciones. Analiza la diferencia de tiempo que tarda el sonido en llegar a cada sensor, cruzando los datos con la longitud y el tipo de material de la tubería, lo que permite calcular con precisión milimétrica el punto exacto de la rotura. Además permite detectar fugas incluso en redes complejas, tuberías profundas o entornos con mucho ruido ambiente.

La Conagua se apoya principalmente en la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para desplegar vigilancia remota con drones y aeronaves, sumadas al apoyo de la Agencia Espacial Mexicana (AEM) para el procesamiento de imágenes satelitales. En los operativos de inspección de tomas clandestinas en campo, estas instituciones brindan además acompañamiento técnico y de resguardo.

Asimismo, la Agencia Espacial Mexicana procesa imágenes satelitales para detectar anomalías hídricas y cambios en la vegetación que delatan extracciones ilegales de agua a gran escala. Estos datos geoespaciales sirven para coordinar operativos de inspección precisos en campo.