En un cuadro de neumonía, la atención se concentra en los pulmones, pero sus consecuencias pueden extenderse a la salud del corazón

vacunación Ante un cuadro de neumonía, la atención se concentrarse en los pulmones, pero sus consecuencias pueden extenderse a la salud del corazón, incluso después de superar la etapa más intensa de la infección y la mejor medida preventiva es la vacunación (Rogelio Morales Ponce)

La neumonía puede tener consecuencias más allá de los pulmones, por lo que es importante considerar la salud integral, con especial atención en adultos mayores y personas que viven con enfermedades crónicas, señaló la doctora María Gabriela Ábalos, líder médica de Vacunas de Pfizer para Latinoamérica.

Señaló que ante un cuadro de neumonía, la atención suele centrarse en los pulmones, sin embargo, esta enfermedad puede ocasionar algunas consecuencias que afecten la salud del corazón, incluso después de superar la etapa más intensa de la infección, de ahí que, de manera preventiva, recomendó deben revisarse los esquemas de vacunación, así como mantener seguimiento médico.

En el marco del Día Mundial contra la Neumonía, que se conmemora este 12 de noviembre, el llamado, dijo, es a reconocer que la salud respiratoria forma parte del bienestar integral. Fortalecer la prevención, buscar atención oportuna y acompañar la recuperación son acciones relevantes para las personas y las familias.

Resaltó que una investigación publicada en la revista de la Asociación Médica Estadunidense, (JAMA por sus siglas en inglés), analizó dos grupos de adultos en Estados Unidos, y se encontró que la hospitalización por neumonía se asociaba con un mayor riesgo posterior de infarto, accidente cerebrovascular y muerte por enfermedad coronaria, y entre los participantes de 65 años o más, el riesgo fue aproximadamente cuatro veces mayor durante los primeros 30 días, frente al grupo de comparación.

Este hallazgo no significa que todas las personas con neumonía desarrollarán un problema del corazón, sin embargo, sí muestra que una infección que requiere hospitalización puede tener implicaciones más allá de los síntomas respiratorios y que es necesario el seguimiento médico durante la etapa de recuperación.

Ello, debido a que al combatir una infección, el organismo activa una respuesta inflamatoria, la cual puede tener efectos fuera de los pulmones y, en algunas personas, persistir después de la fase aguda, ante lo cual, investigadores han señalado la inflamación como uno de los mecanismos que podrían contribuir al riesgo cardiovascular observado después de una hospitalización por neumonía.

Debido a la relación que existe entre infecciones respiratorias y la salud cardiovascular, el papel de los diferentes biológicos cobran mayor relevancia en el cuidado a la salud, debido a que en el caso de la influenza, un ensayo clínico realizado principalmente en personas que habían sufrido un infarto, se encontraron menos muertes por causas cardiovasculares entre quienes sí recibieron la vacuna, respecto a quienes recibieron placebo, durante un año de seguimiento.

En otra investigación, con registros de salud de Inglaterra arrojó que, el aumento de complicaciones relacionadas con coágulos luego de una infección por COVID-19 era menor entre las personas que sí habían sido vacunadas, ello, pese a que se trata de un estudio observacional, con lo que el hallazgo muestra una asociación y no demuestra por sí solo una relación de causa y efecto.

Ante tales resultados es importante cobrar mayor conciencia respecto de la importancia de prevenir las infecciones respiratorias, pero no deben extenderse automáticamente a todas las vacunas, ya que en el caso del neumococo, el propósito de la vacunación es prevenir las enfermedades causadas por los tipos de esta bacteria incluidos en cada biológico.

En un ensayo publicado en 2025 que evaluó una vacuna antineumocócica de 23 serotipos no encontró una reducción estadísticamente significativa de infartos y accidentes cerebrovasculares.

Los autores señalaron que hubo menos eventos de los esperados, lo que limitó la capacidad del estudio para detectar diferencias. Sus resultados corresponden a esa vacuna y población, y no permiten establecer conclusiones sobre otras formulaciones.

Asimismo, se resaltó que la neumonía puede ser causada por distintos virus y bacterias, una de ellas el neumococo, que también puede ocasionar meningitis e infecciones de la sangre, y en este caso, la vacunación antineumocócica, aunque no protege contra todas las causas de neumonía, sí lo hace contra enfermedades provocadas por los tipos de neumococo contemplados en cada vacuna.

Ante ello, la Organización Panamericana de la Salud promueve un enfoque de protección mediante vacunas acorde a las necesidades de cada etapa de la vida y no limitarse a la infancia, en especial a las personas que envejecen y cambian sus condiciones de salud.

La investigación también busca ampliar la protección frente al neumococo desde los primeros años de vida. En octubre, durante el encuentro científico IDWeek 2026, Pfizer presentó resultados de fase 2 de su candidata a vacuna conjugada antineumocócica de 25 serotipos.

En lactantes, generó respuestas inmunitarias frente a los 25 tipos de la bacteria evaluados, incluidos cinco adicionales respecto de la vacuna de 20 serotipos utilizada como comparación, y mostró un perfil de seguridad y tolerabilidad comparable.