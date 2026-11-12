Establece SSPC coordinación con municipios para fortalecer la seguridad

Reunión Reunión de seguridad para fortalecer seguridad en municipios. (SSPC)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, encabezó la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2026 de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, realizada en las instalaciones de la SSPC, en la Ciudad de México.

Esto, con el objetivo de fortalecer las capacidades de las instituciones municipales y consolidar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

García Harfuch destacó que los gobiernos municipales desempeñan un papel fundamental en la seguridad, debido a su cercanía con la ciudadanía y a que sus policías representan el primer contacto ante una emergencia o una situación de riesgo, por lo que su capacidad de respuesta puede marcar la diferencia en la protección de las personas.

Asimismo, señaló que el conocimiento que tienen las autoridades municipales de sus territorios es indispensable para prevenir delitos, orientar investigaciones y detener a quienes generan violencia. En ese sentido, subrayó la necesidad de contar con corporaciones municipales que dispongan de personal suficiente, preparación, equipamiento, condiciones dignas de trabajo y mandos comprometidos con sus responsabilidades.

El titular de la SSPC enfatizó que la seguridad requiere del compromiso de las autoridades y destacó que, bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la Estrategia Nacional de Seguridad tiene entre sus prioridades el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, así como la coordinación entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno.

Para avanzar en estos objetivos, el secretario planteó tres responsabilidades compartidas: fortalecer la coordinación permanente entre las instituciones, mediante una comunicación directa y el seguimiento de acuerdos; aprovechar la información que generan las policías municipales para orientar investigaciones y acciones contra la delincuencia; y fortalecer las capacidades de las corporaciones municipales mediante capacitación, profesionalización y mejores condiciones de trabajo, de acuerdo con las necesidades de cada localidad.

El secretario reiteró el respaldo de la SSPC y del Gabinete de Seguridad a las autoridades municipales para atender los desafíos en sus comunidades y refrendó que la seguridad es una responsabilidad compartida que requiere presencia, coordinación y resultados.

En su intervención, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, presentó la Propuesta de Agenda de Trabajo 2027 para consolidar la Conferencia como el principal espacio de coordinación, diálogo e intercambio de experiencias entre los municipios del país y se propuso trabajar en tres ejes.

En primer lugar, el fortalecimiento de las policías municipales, el cual comprende el desarrollo de la carrera policial, la profesionalización y el equipamiento e infraestructura de las corporaciones municipales.

El segundo, el uso eficiente de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública: Se busca que los recursos federales se traduzcan en mejores capacidades para prestar el servicio de seguridad pública. Se propone realizar acompañamiento y asesoría técnica sobre la planeación, programación, ejercicio y seguimiento de los recursos del FORTAMUN destinados en este rubro.

En tercer lugar, la proximidad y justicia cívica, el cual se compone de dos líneas, la primera es el acompañamiento técnico para fortalecer la actuación policial de proximidad, la inteligencia social y la implementación de la justicia cívica en los municipios y la segunda línea de trabajo es la Ruta Nacional de Buenas Prácticas, donde se propone establecer un mecanismo permanente de intercambio mediante encuentros regionales, seminarios y otros espacios de trabajo.

El presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, quien fue electo mediante votación como presidente de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, destacó que el fortalecimiento de las policías municipales es indispensable para consolidar la Estrategia Nacional de Seguridad, pues ninguna estrategia puede ser eficiente sin la participación y aportación de los gobiernos locales.

En representación de la Región Centro, el presidente municipal de Puebla, José Chedraui, informó que el modelo de seguridad implementado en su municipio, enfocado en reducir los delitos, ha contribuido a disminuir en 80 por ciento los homicidios dolosos. Asimismo, destacó el incremento salarial de 27 por ciento para los elementos policiales.

Por la Región Occidente, la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, Laura Imelda Pérez Segura, refrendó su compromiso de fortalecer la policía municipal, optimizar el uso de los fondos federales e impulsar acciones de proximidad social y justicia cívica.

En representación de la Región Noreste, el presidente municipal de Monterrey, Nuevo León, Emilio de la Garza Santos, reconoció el trabajo de las instituciones de seguridad federales y destacó los avances del programa Monterrey Seguro, al señalar una reducción de 80 por ciento en los homicidios desde 2024.

A su vez, la presidenta municipal de Ensenada, Baja California, Claudia Josefina Agatón Muñiz, representante de la Región Noroeste, resaltó el fortalecimiento de la proximidad social mediante la realización de más de 3 mil jornadas en colonias y comercios.

Por la Región Suroeste, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez señaló que la seguridad requiere trabajo permanente en territorio y coordinación institucional. Destacó que, durante su primer año de gobierno, la incorporación del municipio a la Mesa de Seguridad Estatal ha acompañado una reducción de 32 por ciento en los delitos de alto impacto.