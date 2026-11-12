La importancia de leer a Ernesto

. (MiniMoy36)

No sé quién es Ernesto. Tampoco sé si ha escrito algo. Pero, si el título llamó su atención, quizá sea porque hace referencia a un libro. La pregunta es: ¿por qué leemos libros? En esta época de inteligencia artificial ya no parece necesario leer, por ejemplo, las mil páginas de La broma infinita, de David Foster Wallace; las tantas más de Don Quijote de la Mancha, de Don Miguel de Cervantes, o Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Podemos pedirle a una computadora que nos cuente sus historias, resuma sus argumentos o explique sus personajes. Aun así, ¿por qué seguimos haciéndolo? ¿Por qué recomendamos leer esos cien años de soledad?

Quizá los resultados de comprensión lectora de las pruebas PISA nos ayuden a entender la importancia de hacernos esta pregunta. En los últimos diez años, el desempeño en lectura ha disminuido en buena parte del mundo. Entre 2015 y 2025, el promedio de los países de la OCDE cayó alrededor de 27 puntos. México tampoco escapa a esta tendencia: pasó de 423 puntos en 2015 a 408 en 2025. Más aún, solamente la mitad de los estudiantes mexicanos de 15 años alcanzó el nivel mínimo de competencia lectora, frente a 69 por ciento del promedio de la OCDE. No se trata solamente de leer palabras, sino de comprender, interpretar y relacionar ideas.

Por ejemplo, las nuevas generaciones no necesariamente leen menos que las anteriores. Lo hacen de manera distinta. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), en 2024 los jóvenes mexicanos de entre 18 y 24 años utilizaron internet un promedio de 5.7 horas al día, el mayor registro entre los grupos de edad. Es posible que buena parte de ese tiempo transcurra leyendo mensajes de amigos y familiares, publicaciones y comentarios en redes sociales. Sin embargo, no toda lectura exige el mismo esfuerzo. Leer una conversación de WhatsApp no supone necesariamente el mismo ejercicio intelectual que seguir una narración de varios cientos de páginas, identificar sus personajes, relacionar acontecimientos y comprender ideas que se desarrollan a lo largo de una historia.

Esto no significa que una lectura sea buena y la otra mala. Significa que debemos preguntarnos qué estamos leyendo y qué capacidades desarrollamos cuando lo hacemos. En México, el INEGI reportó en 2025 que el promedio de libros leídos entre quienes leen este material fue de 4.2 ejemplares al año. Ahora bien, ¿qué nos dice esa cifra? ¿Acaso lo importante es la cantidad o la calidad? Uno de los libros que el año pasado apareció entre los más vendidos es Hábitos atómicos, de James Clear. Sin emitir un juicio de valor sobre la obra, se trata de un libro escrito en un lenguaje accesible, cuya lectura no requiere necesariamente seguir una trama compleja o relacionar personajes, lugares y acontecimientos. Y eso no tiene nada de malo. Pero contar libros no nos dice, por sí solo, qué tan complejas son nuestras experiencias como lectores.

Entonces, la pregunta no solamente es por qué leemos libros. La otra cara de la moneda es: ¿quién escribe y por qué? De nada sirve querer leer si no hay alguien que quiera escribir. Del mismo modo, ¿de qué sirve escribir si no tenemos a alguien dispuesto a leernos?

. (JOSEPH VU)

Para algunas personas, escribir es fundamental. Es una forma de comunicarse con uno mismo, de ordenar los pensamientos, registrar experiencias y poner en palabras aquello que, de otra manera, quizá permanecería confuso. Escribir para que otros lean es compartir un pedazo de nuestra historia. Es permitir que alguien que no conocemos se acerque a nuestras experiencias, preocupaciones y formas de entender el mundo. Leer, en ese sentido, también es acercarnos a quien escribe.

Cada lector encuentra algo distinto en los libros. Quien lee una novela de Agatha Christie probablemente lo hace por el misterio, por llegar a la solución antes de que la autora revele al culpable. Quiere juntar las piezas del rompecabezas y ganarle a la escritora. Otros buscan escapar de la realidad y entrar en mundos que solamente existen gracias a la imaginación de sus autores. ¿Quién no ha querido recorrer la Tierra Media que diseñó J. R. R. Tolkien en El señor de los anillos o conocer Hogwarts y sus alrededores en Harry Potter, de J. K. Rowling?

Los libros nos permiten explorar lugares a los que difícilmente llegaríamos de otra manera. Pero también nos acercan a realidades que no son las nuestras. Nos permiten entender, aunque sea parcialmente, las preocupaciones, los sentimientos y las circunstancias de otras personas. Una historia puede hacernos reconocer en un personaje algo de nosotros mismos o descubrir una experiencia que nunca habíamos considerado. Y esa experiencia no es igual para todos. Un adulto que lee Harry Potter probablemente no encontrará lo mismo que un niño o un adolescente que descubre por primera vez ese mundo. La edad, las experiencias y el momento de la vida también transforman nuestra manera de leer.

En todas las generaciones hemos buscado formas de no leer. Antes de los resúmenes elaborados por inteligencia artificial ya existían los libros de resúmenes de libros. Siempre hemos encontrado una manera de conocer el argumento sin tener que recorrer todas sus páginas. Hoy, sin embargo, la tecnología ha llevado esa posibilidad a otro nivel. Podemos obtener en segundos una síntesis de una novela, una explicación de sus ideas principales o incluso una interpretación de sus personajes. Pero hay algo que no podemos delegar por completo: la experiencia de leer.

Pero esa conversación no termina en quien lee. También comienza en quien escribe. Escribir no consiste solamente en compartir experiencias personales o dejar constancia de nuestros pensamientos. Es también una forma de intervenir en la realidad. Leer y escribir son actos políticos: permiten preservar la memoria, cuestionar las versiones oficiales, denunciar injusticias y dar voz a quienes no siempre tienen la oportunidad de ser escuchados.

Gabriel García Márquez ofrece un buen ejemplo de cómo la literatura puede contribuir a preservar la memoria. En Cien años de soledad incorporó la masacre de las bananeras de 1928, un episodio de violencia contra los trabajadores de la United Fruit Company que quedó marcado por las disputas sobre su dimensión y por el olvido. A través de la historia de Macondo, García Márquez convirtió aquel acontecimiento en parte de la memoria colectiva. Aunque la novela es una obra de ficción y no un documento histórico, nos recuerda que la literatura puede mantener vivas historias que, de otra manera, corren el riesgo de desaparecer.

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Leer también es un ejercicio de libertad. Nos permite conocer otras formas de pensar, contrastar argumentos y desarrollar un criterio propio. Quien lee no tiene por qué aceptar la primera explicación que encuentra ni conformarse con la interpretación que otros le ofrecen. Puede preguntar, dudar, disentir y construir sus propias conclusiones. En tiempos en los que la información circula a una velocidad extraordinaria y los algoritmos seleccionan buena parte de lo que vemos, esa capacidad resulta especialmente importante.

Por eso, quizá la pregunta no sea cuántos libros leemos al año, cuántas páginas terminamos en una semana o cuántos resúmenes podemos obtener en unos segundos. Tampoco se trata de competir con las nuevas tecnologías ni de negar las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial. Se trata de no renunciar a nuestra capacidad de pensar, imaginar y comprender. De dedicar tiempo a una historia, seguir el razonamiento de un autor y permitir que sus palabras nos hagan cambiar de opinión. Se trata, también, de escribir para dejar constancia de lo que pensamos, de lo que vivimos y de aquello que consideramos importante. Como hizo Oscar Wilde en La importancia de llamarse Ernesto, los libros pueden recordarnos que detrás de una historia aparentemente sencilla hay ideas, preguntas y reflexiones que merecen nuestra atención. Porque cada libro es una conversación entre quien escribe y quien lee, entre una experiencia individual y otra, entre una época y las generaciones que vendrán. Nos recuerda que siempre podemos pensar de otra manera.

Por lo anterior, leer y escribir no son una obligación ni una necesidad. Son un acto de resistencia.

Los análisis de especialistas de la Universidad Iberoamericana se presentan a nuestros lectores cada 15 días en un espacio coordinado por el Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.

Comentarios: pablo.cotler@ibero.mx

El autor es profesor-investigador del Departamento de Economía.